花蓮獨立住宅火災件數多 電器因素占大宗

花蓮縣消防局分析縣內110年度火災統計資料，發現建築物火災獨立住宅件數遠高於集合住宅，火災原因以電器因素占最多，呼籲民眾加裝火災警報器，爭取初期滅火及逃生時間。

花蓮縣消防局統計，110年全縣火災案件419件，造成4人死亡、18人受傷，財損超過新台幣1500萬元，扣除戶外燃燒雜草垃圾等，以建築物火災149件為最多，其中獨立住宅火災件數占半數以上，集合住宅及商業建築僅占16%。

花蓮縣消防局發布新聞稿指出，供公眾使用場所有較嚴謹的消防安全規定，經消防單位多年查核及要求，均按法規設置完成，在預防火災及初期撲滅火勢有一定成效，而獨立住宅（民宅）因缺乏完善消防機制，成為最容易發生火災的地點。

根據花蓮縣消防局火災統計資料，建築物火災起火處以廚房最多，起火原因電器因素居多，其中發生時段以中午12時至晚間9時最頻繁。

花蓮縣消防局分析，火災多發生在民眾活動頻繁的時段，因大量使用各類型電氣設備及爐火烹調器具，不排除因使用頻繁、不當，造成電器故障、電線短路或爐火不慎引燃而釀災。

花蓮縣消防局長林文瑞指出，110年度火災件數中，有10件經火災警報器發報成功，提醒住戶初期滅火、及時逃生，降低損害。

林文瑞呼籲民眾自行購買住宅用火災警報器，消防局提供弱勢族群家庭免費安裝，若有低收入戶、獨居長者、身心障礙者家庭，或是狹小巷弄及水源不足區域等獨立住宅，可至轄區消防分隊申請，將由消防隊派員免費安裝。