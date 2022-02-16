快訊

多所惡質私校「被停招」 教團：監督欠周的董事是幫兇

獨／巴戈離世 方芳芳：他告訴我人生很短，但很幸福

聽新聞
test
0:00 / 0:00

基隆潮嚮產業誌可線上看 介紹在地產業、職人故事

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
基隆潮嚮產業誌可線上看，介紹在地產業、職人故事。圖／基隆市政府產發處提供
基隆潮嚮產業誌可線上看，介紹在地產業、職人故事。圖／基隆市政府產發處提供

基隆市政府產業發展處近日創刊發行「潮嚮產業誌」，鎖定許多在地產業及職人，用產業誌說故事的方式介紹，首期介紹台船基隆廠、元璋玻璃、聯力工業、南京資訊等在地老牌產業及職人打拚的故事，也讓更多青年了解基隆創業環境，希望能吸引更多年輕人返鄉創業。

產業發展處處長黃健峰說，第一期潮嚮產業誌前往台船基隆廠、元璋玻璃、聯力工業、南京資訊等在地老牌產業，實地採訪拍攝產業的工作情形，看見他們在各種環境下打拚的情形，了解職人精神及技術，及如何發揚在地工藝結晶。

黃健峰表示，閱讀每一則產業故事，可讓更多年輕人了解基隆市打造友善的創業環境，提供如青年創業補助金、貸款、利息補貼等諸多方案，在刊物內皆有做詳細的介紹。讓想創業的人更了解基隆的創業體質，用產業誌說故事。

這是一本結合感性故事與理念傳達的刊物，產業發展處邀請青年遊子返鄉，將自己的理想化為行動，前來基隆築夢，潮嚮產業誌可在基隆市的東岸商場、海科館、太平青鳥、和平島公園、旅遊服務中心、就業服務中心、區公所以及各休閒農場等地方索取，也可透過智慧型手機、電腦、平板等方式閱讀線上版刊物，網址

基隆 創業 青年

延伸閱讀

東北季風發威 宜蘭、基隆北海岸大雨特報

基隆「KEELUNG」地標功成身退將熄燈 4月換裝全新上陣

基隆文化中心2.4億打造美術館 拆鷹架露嶄新外觀

基隆17日再設大型施打站打BNT和高端 2月底第三劑衝5成

相關新聞

選戰煙硝起 花蓮市、玉里鎮長多人表態參選

年底就要選舉，有意參選者動作頻頻，花蓮市長之爭藍營競逐者眾，已有縣議員魏嘉彥、吳東昇、林宗昆公開表態；本屆玉里鎮長連任失...

「喝碗湯」業者分送8家醫院共1420包料理包 暖心又飽胃

基隆市立委蔡適應促成農產品加工業者林迪龍，贈送衛生福利部基隆醫院等8家醫院，共1420包「喝碗湯」料理包，希望能讓第一線...

台東市最大阿美族馬當部落 75年來興建首座聚會所

台東市阿美族人口數最大的馬當部落，遷席75年來今天動土興建首座多功能聚會所暨文化健康站，設計理念納入阿美族傳統文化。預計...

基隆潮嚮產業誌可線上看 介紹在地產業、職人故事

基隆市政府產業發展處近日創刊發行「潮嚮產業誌」，鎖定許多在地產業及職人，用產業誌說故事的方式介紹，首期介紹台船基隆廠、元...

基隆「KEELUNG」地標功成身退將熄燈 4月換裝全新上陣

位基隆港邊虎仔山半山腰的「KEELUNG」，設置16年來成為基隆市地標，點綴基隆市港夜空。因每天吹海風，地標鏽蝕嚴重，1...

基隆文化中心2.4億打造美術館 拆鷹架露嶄新外觀

全台首座基隆文化中心迄今超過35年，市府擬具「基隆美術館展場提升計畫」工程案，向文化部爭取2億4千萬元經費，去年6月動工...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。