基隆潮嚮產業誌可線上看 介紹在地產業、職人故事

基隆市政府產業發展處近日創刊發行「潮嚮產業誌」，鎖定許多在地產業及職人，用產業誌說故事的方式介紹，首期介紹台船基隆廠、元璋玻璃、聯力工業、南京資訊等在地老牌產業及職人打拚的故事，也讓更多青年了解基隆創業環境，希望能吸引更多年輕人返鄉創業。

產業發展處處長黃健峰說，第一期潮嚮產業誌前往台船基隆廠、元璋玻璃、聯力工業、南京資訊等在地老牌產業，實地採訪拍攝產業的工作情形，看見他們在各種環境下打拚的情形，了解職人精神及技術，及如何發揚在地工藝結晶。

黃健峰表示，閱讀每一則產業故事，可讓更多年輕人了解基隆市打造友善的創業環境，提供如青年創業補助金、貸款、利息補貼等諸多方案，在刊物內皆有做詳細的介紹。讓想創業的人更了解基隆的創業體質，用產業誌說故事。

這是一本結合感性故事與理念傳達的刊物，產業發展處邀請青年遊子返鄉，將自己的理想化為行動，前來基隆築夢，潮嚮產業誌可在基隆市的東岸商場、海科館、太平青鳥、和平島公園、旅遊服務中心、就業服務中心、區公所以及各休閒農場等地方索取，也可透過智慧型手機、電腦、平板等方式閱讀線上版刊物，網址