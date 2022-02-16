基隆「KEELUNG」地標功成身退將熄燈 4月換裝全新上陣
位基隆港邊虎仔山半山腰的「KEELUNG」，設置16年來成為基隆市地標，點綴基隆市港夜空。因每天吹海風，地標鏽蝕嚴重，19日將熄燈換裝，4月中以全新視覺設計的面貌再亮相。
基隆市府2006年在虎仔山半山腰設置「KEELUNG」7個大型英文字母並裝設燈具，有「基隆好萊塢」之稱。從基隆火車站、基隆港海洋廣場往上看相當醒目，後改為LED七彩燈光，不管是開車或是搭船進港的民眾，只要看到就知道基隆到了，觀景平台可俯視基隆港，看郵輪進出，也是拍照打卡、旅遊亮點。
KEELUNG地標16年來，不僅是國內外遊客來到基隆重要的指引標誌，也是「基隆限定」的專屬象徵，基隆市政府為賦予地標新生命力，將全面改造燈具及相關硬體設備，並以城市景觀、文化的角度規畫燈光展演展現基隆新意象。
KEELUNG地標將於19日熄燈施工，為維護民眾安全，19日至4月15日將封閉地標景觀平台，並於完工後重新開放。
基隆市政府觀光及城市行銷處長曾姿雯說，新地標裝置邀請到偶得設計陳怡彰設計師及Do Something Studio工作室進行細部規畫，以城市景觀概念出發，融入山、海、城三大元素重新詮釋，運用色彩堆疊呈現基隆富含朝氣的個性，並設計多重動態效果帶出環境，翻轉海洋意象，打造全新的視覺風貌，配合4月城市博覽會設計展演，成為基隆港邊亮點。
曾姿雯表示，未來的KEELUNG地標不只有日常光影效果，也會在特定節日展演專屬的燈光表演，增添展演精采度，提升基隆夜間景觀層次。屆時，基隆東岸有「基隆塔」、西岸則有嶄新面貌的「KEELUNG地標」，互相輝映。
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