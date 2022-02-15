影／出書總統推薦 貼馬尾妹熊抱照熱議 林右昌：當然是老婆

基隆市長林右昌將在24日發表新書「雙魚B．理科市長 林右昌的人生進擊RPG」，林右昌今天透露，書中有總統蔡英文和立法院長游錫堃撰文推薦，2位都是跟他很近距離接觸，在政治上看著他成長很重要的前輩。而昨天林右昌在臉書貼出馬尾妹獻吻，跟風貼5年前舊照也引發網路熱議，林右昌也說，「抱我的當然是我太太」。

林右昌昨天在情人節晚上在臉書貼文，「敢不敢放上至少5年前的自己」，他曬出一張笑得很開心的照片，還有一名披著彩帶的女子熊抱他獻吻。林右昌說，這張照片，是2009年，他第一次參選市長的開票之夜。當時，他敗選了。因沒有說明她是誰，有網友歪樓問「熊抱獻吻馬尾妹誰？」

林右昌下午在市府說明時大笑說，「抱我的當然是我太太」，因為剛好是背影引起很多討論，他還說，當市長以來，太太吳秋英是他的最大助力和支持，這幾年基隆有些進步和成長，太太更是他背後的默默的「無名英雄」。

林右昌出的第一本書是「市長的口袋食堂」，「雙魚B．理科市長 林右昌的人生進擊RPG」是第二本書，是他成長過程一路成長的小故事。新書他請總統蔡英文和立法院長游錫堃撰文推薦，他說，因為兩位都是跟他很近距離接觸，看著他成長，政治上很重要的前輩。

林右昌解釋書名，因他是雙魚B型比較浪漫，過去他的成長過程大家可能會覺得比較有理想性，很多的夢想，但更重要的是經過學術和理科的訓練，讓他變得更為嚴謹和有實踐能力。