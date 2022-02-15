基隆17日再設大型施打站打BNT和高端 2月底第三劑衝5成

基隆市在這一波Omicron本土疫情，除2名機桃防疫計程車染疫外，並沒有其他確診者，市長林右昌今天說，這波疫情平穩和基隆疫苗打的好也有關係。衛生局表示，為再提高施打率，17日開始在市立體育館設置大型施打站，原則以接種BNT和高端疫苗為主，第三劑施打率目前超過3成，希望2月底達到5成。

林右昌說，這一波Omicron本土疫情，基隆市除了2名桃機防疫計程車司機染疫外，市民沒有確診案例，從過年前至目前為止，基隆市疫情十分平穩，過年前加緊第3劑疫苗的施打，目前第三劑施打率已超過3成；另外，65歲以上施打率也都很高，「這波疫情平穩和基隆疫苗打的好也有關係」。

林右昌表示，會再開大型施打站，讓某些年紀的群體，可能因工作上班的關係無法打疫苗，盡量給他們方便。衛生局規畫17日起在市立體育館設大型集中施打站，「不必預約、隨到隨打」。

市府指出，基隆第1劑疫苗施打率81.8%、第2劑是76.1%、第3劑為33%。各區衛生所有開新冠肺炎專診，每周1至2天施打莫德納和BNT，大型集中施打站則打BNT與高端為主。