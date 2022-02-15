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快排假體驗炸寒單！元宵沒炸4月15日寒單爺生日擴大炸

聯合報 / 記者卜敏正／台東即時報導
炮炸寒單爺是台東元宵重要文化活動。圖／報系資料照片
炮炸寒單爺是台東元宵重要文化活動。圖／報系資料照片

台東縣各宮廟考量防疫，今年元宵遶境及炮炸寒單喊停，今天不少陣頭受邀出巡淨宅或定點參拜，雖然鞭砲聲不斷，但許多人感嘆少了炸寒單；台東玄武堂表示，因為防疫元宵炮炸寒單爺停辦，但農歷3月15日寒單爺生日(國曆4月15日)要擴大炸寒單。

玄武堂創堂主李建智表示，炮炸寒單爺每年有2次，一次在元宵節，另一次是寒單爺「聖誕千秋」日農曆3月15日（即國曆4月15日），今年元宵節因為防疫沒辦法舉辦，寒單爺聖誕千秋日將擴大辦理，歡迎全國民眾到台東觀光、欣賞炮炸寒單爺活動，但屆時仍會依照中央防疫規定做好防疫。

另台東縣議員陳銘風表示，擔任卑南宋江陣領隊十餘年，每年都帶領宋江陣在卑南村莊遶境、祈求平安，今年受限疫情元宵遶境暫緩，但明天防疫規定放寬後，卑南南清宮宋江陣將遶境卑南里大街小巷，透過陣頭出巡不僅可為地方祈福，也能撫慰人心帶來安寧、祥和。

炸寒單 寒單爺 遶境

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