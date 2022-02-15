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影／女鐵道迷擅闖平交道柵欄拍攝 被網友痛批鐵道界老鼠屎

聯合報 / 記者王思慧／花蓮即時報導
一名林姓女鐵道迷為了拍蒸汽機車頭，竟擅闖平交道柵欄，非常危險。圖／民眾提供
一名林姓女鐵道迷為了拍蒸汽機車頭，竟擅闖平交道柵欄，非常危險。圖／民眾提供

上月有民眾在花蓮壽豐鄉志學北平交道，拍到1名林姓女鐵道迷，為了拍攝俗稱為「國王號」的蒸汽火車DT668，竟擅闖平交道遮斷器內（柵欄），近距離拍攝列車，看起來險象環生，近日被網友貼上網。雖然沒有釀成嚴重交通事故，仍被其他民眾痛批自私的行為根本是「鐵道界的老鼠屎」。

有「蒸機國王」之稱的DT668蒸汽機車頭，在1月23日搭配郵輪式列車，先從富源站發車，到花蓮站後，再行駛至新竹站，吸引不少鐵道迷帶上「大砲」相機，一睹及捕捉蒸汽機車頭的風采。

不過，日前有名網友po出DT668行經志學北平交道的影片，當時約有7名鐵道迷守在平交道旁邊，舉起相機等待列車經過，沒想到列車一名林姓女鐵道迷，不顧列車還在行進中，竟鑽過遮斷器內，近距離拍攝列車，看起來非常危險。

據指出，林女喜愛拍攝火車，經常在花蓮各平交道，當天拍完蒸汽火車後，po上臉書分享，但她常違規遭警方開罰，做出不良示範，其他鐵道迷私底下稱她是「鐵道界的老鼠屎」。一名胡姓鐵道迷說，「自己死就算了，幹嘛害到列車司機員」，要是造成事故，讓司機員揹上業務過失致死罪，真的很不值得。

鐵路警察局花蓮分局副分局長陳家慶表示，目前未接獲民眾檢舉，警方會主動追查其身份，確認有違規的話，依「鐵路法」第57條及70條，可處1萬以上、5萬元以下罰緩。

陳家慶說，若林女擅闖鐵道的違規舉動，造成事故發生，列車司機基本上不會被開罰或揹上罪名，但要是不小心撞到人，可能會造成司機的心理創傷，呼籲民眾切勿擅闖平交道，以免影響生命安全。

林姓女鐵道迷喜愛拍攝列車，卻時常做出違規舉動，被網友痛批是「鐵道界老鼠屎」。圖／民眾提供
林姓女鐵道迷喜愛拍攝列車，卻時常做出違規舉動，被網友痛批是「鐵道界老鼠屎」。圖／民眾提供

鐵道迷 花蓮

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