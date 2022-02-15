宜蘭加開第6波疫苗快打站打5天 新增頭城新建活動中心

宜蘭尚有老師及學生未完成COVID-19疫苗第三劑施打，也有二成民眾連第一劑都沒打，縣政府明天起加開第六波疫苗快打站，主要以施打莫德納疫苗為主，快打站分別在冬山鄉鹿埔站、宜蘭市及五結鄉慈劑接種站，並首次增加頭城鎮新建社區活動中心施打站。

宜蘭COVID-19疫苗第一劑接種涵蓋率80.1%，第二劑疫苗涵蓋率74.4%，第三劑疫苗涵蓋率32.0%。為了鼓勵尚未施打前兩劑的民眾踴躍施打，只要這個月底前接種第一劑或第二劑疫苗者，都可獲得200元超商禮券，請向醫療院所登記領取。

衛生局協調醫療院所在本月16日至20日加開COVID-19疫苗第六波快打站，這次施打疫苗種類為1到3劑莫德納為主，仍有BNT疫苗及高端疫苗，免預約隨到隨打，且為長者提供親善窗口快速通關。