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宜蘭加開第6波疫苗快打站打5天 新增頭城新建活動中心

聯合報 / 記者戴永華／宜蘭即時報導
宜蘭縣加開第6波疫苗快打站，為期打5天，這次特別新增頭城鎮新建活動中心。圖／縣府提供
宜蘭縣加開第6波疫苗快打站，為期打5天，這次特別新增頭城鎮新建活動中心。圖／縣府提供

宜蘭尚有老師及學生未完成COVID-19疫苗第三劑施打，也有二成民眾連第一劑都沒打，縣政府明天起加開第六波疫苗快打站，主要以施打莫德納疫苗為主，快打站分別在冬山鄉鹿埔站、宜蘭市及五結鄉慈劑接種站，並首次增加頭城鎮新建社區活動中心施打站。

宜蘭COVID-19疫苗第一劑接種涵蓋率80.1%，第二劑疫苗涵蓋率74.4%，第三劑疫苗涵蓋率32.0%。為了鼓勵尚未施打前兩劑的民眾踴躍施打，只要這個月底前接種第一劑或第二劑疫苗者，都可獲得200元超商禮券，請向醫療院所登記領取。

衛生局協調醫療院所在本月16日至20日加開COVID-19疫苗第六波快打站，這次施打疫苗種類為1到3劑莫德納為主，仍有BNT疫苗及高端疫苗，免預約隨到隨打，且為長者提供親善窗口快速通關。

針對校園部分，截至目前第一劑、第二劑接種率已達99.5%以上，第三劑需接種人數為5392人；另統計縣內12歲至17歲學生尚未施打第二劑約有5000餘人，為了提升群體免疫力及保護學生健康，請尚未接種一、二劑疫苗的學生，儘早到縣內61家合約醫療院所登記BNT疫苗接種，或多加運用中央第23期1922疫苗預約平台預約施打。

宜蘭縣加開第6波疫苗快打站，為期5天，除了冬山鄉鹿埔站及慈劑施打站以外，這次還特別新增頭城鎮新建活動中心。圖／縣府提供
宜蘭縣加開第6波疫苗快打站，為期5天，除了冬山鄉鹿埔站及慈劑施打站以外，這次還特別新增頭城鎮新建活動中心。圖／縣府提供
宜蘭縣加開第6波疫苗快打站，為期打5天，這次特別新增頭城鎮新建活動中心。圖／縣府提供
宜蘭縣加開第6波疫苗快打站，為期打5天，這次特別新增頭城鎮新建活動中心。圖／縣府提供

莫德納疫苗 COVID-19 宜蘭

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