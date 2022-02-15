快訊

大甲媽九天八夜遶境時間出爐 媽祖決定4月8日起駕

嘲諷混合戰？烏克蘭「戰時總統」的216大戰迷霧

聽新聞
test
0:00 / 0:00

基隆6輛全新低地板公車亮相 有輪椅和導盲犬專用位置

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
新購全新塗裝低地板公車亮相，有輪椅和導盲犬專用位置。圖／基隆市政府提供
新購全新塗裝低地板公車亮相，有輪椅和導盲犬專用位置。圖／基隆市政府提供

基隆市新購置6輛低底盤公車今天亮相，有全新的彩繪外觀，塗裝以白色為底，置入logo K城市品牌設計，色彩簡潔亮麗，還有加強抗潮防鏽、側傾設施、防撞雷達偵測器等，還有輪椅族專用和導盲犬專用位置，乘車更方便、安全。

全新彩繪低地板公車今天由副市長林永發、立委蔡適應、副議長林沛祥及多位議員共同揭幕後，加入服務市民的行列，新公車塗裝以白色為底，置入logo K城市品牌設計，色彩簡潔亮麗，充分展現色彩繽紛的基隆城市意象與氛圍，除提供更好的運輸服務品質外，也為4月城市博覽會帶來全新的意象。

林永發說，基隆市共有155輛公車、行駛53條路線，每年服務市民高達2200萬人次，在全國公共運輸市占比率第二高，僅次於台北市，市長林右昌上任以來，一直積極汰換老舊公車以及提升低地板公車比例等，提供市民更好的公共運輸服務。

林永發說，這次啟用的6輛低地板新車，後續還有更多營運中的公車會陸續完成塗裝，未來車輛汰舊換新都會統一採用新的塗裝，以嶄新的形象設計，提供市民更好的服務。

公車處長陳新埤表示，如同1月份上路的中型巴士，這次大型低地板公車的底盤、鈑金皆加強抗潮防銹處理，並配備全新整合的資訊系統以及防撞雷達偵測器、胎壓偵測器；除了車體外觀感受煥然一新外，對於乘車資訊提供與公共運輸用路安全將更能及時掌握。

公車處指出，6輛大型彩繪低地板公車將行駛基隆市區各路線，另營運中67輛低地板公車也會陸續完成塗裝，除提供民眾上下班、採買、就學等運輸服務外，包括和平島、海科館、情人湖等相關景點亦有串聯，歡迎民眾多多搭乘。

新購全新塗裝低地板公車亮相，有輪椅和導盲犬專用位置。圖／基隆市政府提供
新購全新塗裝低地板公車亮相，有輪椅和導盲犬專用位置。圖／基隆市政府提供
新購全新塗裝低地板公車亮相，有輪椅和導盲犬專用位置。圖／基隆市政府提供
新購全新塗裝低地板公車亮相，有輪椅和導盲犬專用位置。圖／基隆市政府提供
新購全新塗裝低地板公車亮相，有輪椅和導盲犬專用位置。圖／基隆市政府提供
新購全新塗裝低地板公車亮相，有輪椅和導盲犬專用位置。圖／基隆市政府提供

公車 基隆 公共運輸

延伸閱讀

二戰遭轟炸掃射痕跡猶存 基隆彭佳嶼燈塔將公告國定古蹟

瞄準日本客 基市府網紅黃小玫創「24小時基隆」宣導片

基隆中和國小新大樓即將完工 保留基地旁老茄苳添綠意

年後轉職潮 基隆15日聯合徵才 10企業有236個職缺

相關新聞

基隆17日再設大型施打站打BNT和高端 2月底第三劑衝5成

基隆市在這一波Omicron本土疫情，除2名機桃防疫計程車染疫外，並沒有其他確診者，市長林右昌今天說，這波疫情平穩和基隆...

快排假體驗炸寒單！元宵沒炸4月15日寒單爺生日擴大炸

台東縣各宮廟考量防疫，今年元宵遶境及炮炸寒單喊停，今天不少陣頭受邀出巡淨宅或定點參拜，雖然鞭砲聲不斷，但許多人感嘆少了炸...

花蓮市林森路至公園路汰換水管 21日起分階段封路施工

台灣自來水公司第九區管理處，將從本月21日起在市區林森路至公園路間等巷道汰換老舊管線，施工期間將封閉道路，預計工期為18...

影／女鐵道迷擅闖平交道柵欄拍攝 被網友痛批鐵道界老鼠屎

上月有民眾在花蓮壽豐鄉志學北平交道，拍到1名林姓女鐵道迷，為了拍攝俗稱為「國王號」的蒸汽火車DT668，竟擅闖平交道遮斷...

宜蘭加開第6波疫苗快打站打5天 新增頭城新建活動中心

宜蘭尚有老師及學生未完成COVID-19疫苗第三劑施打，也有二成民眾連第一劑都沒打，縣政府明天起加開第六波疫苗快打站，主...

基隆6輛全新低地板公車亮相 有輪椅和導盲犬專用位置

基隆市新購置6輛低底盤公車今天亮相，有全新的彩繪外觀，塗裝以白色為底，置入logo K城市品牌設計，色彩簡潔亮麗，還有加...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。