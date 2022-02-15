基隆6輛全新低地板公車亮相 有輪椅和導盲犬專用位置

基隆市新購置6輛低底盤公車今天亮相，有全新的彩繪外觀，塗裝以白色為底，置入logo K城市品牌設計，色彩簡潔亮麗，還有加強抗潮防鏽、側傾設施、防撞雷達偵測器等，還有輪椅族專用和導盲犬專用位置，乘車更方便、安全。

全新彩繪低地板公車今天由副市長林永發、立委蔡適應、副議長林沛祥及多位議員共同揭幕後，加入服務市民的行列，新公車塗裝以白色為底，置入logo K城市品牌設計，色彩簡潔亮麗，充分展現色彩繽紛的基隆城市意象與氛圍，除提供更好的運輸服務品質外，也為4月城市博覽會帶來全新的意象。

林永發說，基隆市共有155輛公車、行駛53條路線，每年服務市民高達2200萬人次，在全國公共運輸市占比率第二高，僅次於台北市，市長林右昌上任以來，一直積極汰換老舊公車以及提升低地板公車比例等，提供市民更好的公共運輸服務。

林永發說，這次啟用的6輛低地板新車，後續還有更多營運中的公車會陸續完成塗裝，未來車輛汰舊換新都會統一採用新的塗裝，以嶄新的形象設計，提供市民更好的服務。

公車處長陳新埤表示，如同1月份上路的中型巴士，這次大型低地板公車的底盤、鈑金皆加強抗潮防銹處理，並配備全新整合的資訊系統以及防撞雷達偵測器、胎壓偵測器；除了車體外觀感受煥然一新外，對於乘車資訊提供與公共運輸用路安全將更能及時掌握。