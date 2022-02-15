聽新聞
test
0:00 / 0:00
田寮河變綠河 基市議員：真想邀請市長到現場吃沙西米
基隆市田寮河的顏色多變，今天出現綠河。還有人拍下愛五路抽水站排「汙水」畫面，質疑環保局藻類增生的說法。環保局水質及土壤防治科長林嵐說，田寮河會看起來像綠色，是因為大量綠藻漂浮在水面。抽水站排水時攪動底泥，推散綠藻後變黑色。由於底泥流動力道有限，沈澱後河面又呈現綠色，研判非汙染。
基隆市議員韓世昱出示市民拍攝的畫面顯示，從愛五路抽水站排出看似淺綠色的汙水灌入田寮河，也有人拍到旺牛橋到福虎橋間的信一路段排水口，排出混濁的黃泥水。他和市民不斷反映田寮河汙染問題，但至今還是看到綠河，「真想邀請市長到現場河釣吃沙西米」。
林嵐說，田寮河的水會變色，是因為氣溫變化時造成底泥翻騰，不同顏色藻類增生產生的視覺效果。以民眾拍到的影片為例，田寮河看起來像綠河，是因為有大量需要顯微鏡才能看到的綠色藻類，漂浮在水面造成的。
抽水站出水口排水時，附近水域水面的水和底泥會被攪動，並把水面的綠藻推開，所以看起來是黑色，但上下游河段水面仍有大量綠藻，所以仍呈綠色。
林嵐說，過去接到民眾通報田寮河疑遭汙染「變色」，稽查人員會到現場採集水體樣本，拍照顯示水體仍多接近透明。為了取信於民，今年會以科學方法佐證，解釋田寮河變色原委，未來採水過程也會全程錄影呈現。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言