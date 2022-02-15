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宜蘭最大納骨設施員山福園3期1樓完工 開放參觀選位

聯合報 / 記者戴永華／宜蘭即時報導
宜蘭員山福園三期納骨設施集結工藝、綠化、美學，素雅寧靜、反璞歸真，是慎終追遠的好選擇。圖／縣府提供
宜蘭員山福園三期納骨設施集結工藝、綠化、美學，素雅寧靜、反璞歸真，是慎終追遠的好選擇。圖／縣府提供

宜蘭員山福園第三期納骨樓暨牌位區興建工程的1樓設施上個月底完工，縣政府今天起開放民眾參觀，福園三期是目前縣內最大的納骨設施，提供各種型式納骨櫃位選擇，預計清明節之前開放辦理選位登記。

宜蘭縣殯葬管理所今天在縣務會議說明三期納骨工程狀況，員山福園使用至今將近25年，前兩期的納骨設施完工超過16年未再新建納骨樓，第三期納骨計畫歷經7年，在縣長林姿妙上任後以2.5億元動工發包，三期納骨樓容許開發數量為3萬8000個塔位及1萬5000個牌位，是目前縣內最大納骨設施。

三期納骨工程是地下1層、地上3層的建築物，採取高綠覆率、低密度標準興建，1樓層面即將於清明節前正式啟用，可提供1萬2259個納骨位、4122個牌位，規劃有個人式、雙人式、家族6人式及12人式、宗教區雙人式等不同需求型態的納骨櫃位，一個人納骨位費用約5萬4000元。

「往者的居所，生者的場所」是三期設計理念，級石重簷更是規劃主軸，希望往者在落葉歸根時，可以安心回歸最初熟悉的故鄉農村景象，素雅空間集結工藝、綠化、美學於一身，讓人生最終停靠能夠反璞歸真、回到最初，是慎終追遠的好選擇。

縣政府開放民眾參觀，選位作業須知也已公告在官網，針對後續設施，明年將進行小拜堂、冷凍室擴建，把小拜堂由原來30個增為為60個冷凍室由43個增加為63個，而民眾所關心的停柩室會進行增建，擴充園區停車空間，解決停車不足問題。

員山福園三期納骨設施集結工藝、綠化、美學，素雅寧靜、反璞歸真，是慎終追遠的好選擇。圖／縣府提供
員山福園三期納骨設施集結工藝、綠化、美學，素雅寧靜、反璞歸真，是慎終追遠的好選擇。圖／縣府提供
宜蘭員山福園三期納骨設施集結工藝、綠化、美學，素雅寧靜、反璞歸真，是慎終追遠的好選擇。圖／縣府提供
宜蘭員山福園三期納骨設施集結工藝、綠化、美學，素雅寧靜、反璞歸真，是慎終追遠的好選擇。圖／縣府提供
宜蘭員山福園三期是目前縣內最大的納骨設施，提供各種型式納骨櫃位選擇，預計清明節之前開放辦理選位登記。圖／縣府提供
宜蘭員山福園三期是目前縣內最大的納骨設施，提供各種型式納骨櫃位選擇，預計清明節之前開放辦理選位登記。圖／縣府提供

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