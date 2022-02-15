花蓮縱谷客家人的故事 精采人生出版品記錄

花蓮縱谷人口中有1/3是客家人，花蓮縣政府費時2年，以文字和影音記錄20名產業、文化、藝術等不同領域的客家人士專業表現，今天發表「客家傑出人物誌」分享精采人生故事。

花蓮縣政府客家事務處長彭偉族今天接受媒體聯訪表示，花蓮縣的客家人約有10萬8000人，以「縱谷客家文化拓延計畫」獲花東基金補助新台幣551萬元，出版客家人物紀錄書籍和影音紀錄片，留下典範並供全國圖書館典藏。

彭偉族說，花蓮是客家人二次移民的地方，期盼藉由花蓮客家人的傑出表現，展現客家人奮鬥和硬頸的精神，也呈現文化深度和廣度。

包括文學教育家葉日松、作家陳黎、木雕藝術家蔡平陽、陶藝家彭雅美、歌手徐世慧、種出全國十大經典好米的彭鏡興等，分屬產業、文化、藝術等領域的客家達人共20人。2020年先進行採訪及書面文字紀錄，2021年再拍攝3支影音紀錄片。

代表書中達人致詞的文史工作者廖高仁說，「客家傑出人物誌」用中、日、英3種語言書寫，同時對細節考究，呈現客家人的成就與貢獻，感謝客家處的努力。在客家人的祠堂或老屋的橫聯中，常可見「晴耕雨讀」4字，這是把握時間的精神；而形容客家人「硬頸」，是堅持理念的態度。

高齡87歲的廖高仁年輕時擔任國小教師、主任，並投入花蓮文史資料的搜集、調查與撰寫工作，退休後籌組鳳林文化志工隊，多年來出版11本書，介紹花蓮的相關歷史。今天發表會中，他也致贈自己的書給出席活動的縣長徐榛蔚。

徐榛蔚表示，期許「客家」成為台灣觀光、產業、文化等領域中的核心元素，推動東部客家的移墾文化，結合花蓮自然環境，打造出觀光亮點，讓遊客文化體驗，帶動產業鏈扎根地方、青壯年返鄉、老年人在地安養的「精品花蓮」。