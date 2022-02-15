花蓮縣府今發表「客家傑出人物誌」 記錄20位優秀人才

花蓮縣政府今天發表「客家傑出人物誌」，記錄20位地方優秀客家人才，並將客家文化、產業及藝術等面向以書籍及影音方式呈現，計畫費時2年。除了書籍將提供全國圖書館典藏外，還有紀錄片詳細記錄獲選者的身影，留下珍貴的客家文化。

縣府客家事務處長彭偉族表示，提出「縱谷客家文化拓延計畫」，向花東基金爭取2年期的、551萬元補助，在109年110年分別執行，110年經由文字採訪遴選出的傑出客家人物，拍攝3部客家影音記錄片，分別為產業篇、文化篇及藝術篇，並有中、英、日、客語版，及5分鐘、1分鐘精華版。

彭偉族說，幸福台9線花蓮是全台第三大的客家聚落，客家人到東部開墾，憑著硬頸的精神，在各行各業發光發亮，透過這本書呈現地方客家深度的文化，書裡收錄的人才，除了文史工作者、藝術工作者，也有傑出農友。

今年獲選收錄在「客家傑出人物誌」的有文史工作者廖高仁、藝術家曾鴛鳳、詩人葉日松、社區營造者游雅帆、楊鈞弼、木雕藝術家蔡平陽、陶藝家彭雅美、藝術家彭明德、環保人士鍾寶珠、藝術家林興華、保存客家菸樓者王春蓮、詩人陳黎、客家音樂創作者徐世慧、藝術家張文暐、陶藝家劉得劭、藝術家楊凱竹、傑出農友彭鏡興、花生農夫婦鍾順龍、梁郁倫、返鄉青農彭暐翔，共20人。

今年高齡89歲廖高仁，代表20位傑出客家人物致詞。他說，感謝縣府對於客家文化的重視，這本書不但包裝精美，內文還有中文、英文和日文3種語言，圖文並茂，內容十分詳盡，讓海內外讀者讀到這本書，知道客家人的成就和貢獻。