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花蓮縣府今發表「客家傑出人物誌」 記錄20位優秀人才

聯合報 / 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮縣政府今天發表「客家傑出人物誌」，客家事務處長彭偉族表示，書中記錄20位地方優秀客家人才，影音在網路上更觸及110萬人次。記者王思慧／攝影
花蓮縣政府今天發表「客家傑出人物誌」，客家事務處長彭偉族表示，書中記錄20位地方優秀客家人才，影音在網路上更觸及110萬人次。記者王思慧／攝影

花蓮縣政府今天發表「客家傑出人物誌」，記錄20位地方優秀客家人才，並將客家文化、產業及藝術等面向以書籍及影音方式呈現，計畫費時2年。除了書籍將提供全國圖書館典藏外，還有紀錄片詳細記錄獲選者的身影，留下珍貴的客家文化。

縣府客家事務處長彭偉族表示，提出「縱谷客家文化拓延計畫」，向花東基金爭取2年期的、551萬元補助，在109年110年分別執行，110年經由文字採訪遴選出的傑出客家人物，拍攝3部客家影音記錄片，分別為產業篇、文化篇及藝術篇，並有中、英、日、客語版，及5分鐘、1分鐘精華版。

彭偉族說，幸福台9線花蓮是全台第三大的客家聚落，客家人到東部開墾，憑著硬頸的精神，在各行各業發光發亮，透過這本書呈現地方客家深度的文化，書裡收錄的人才，除了文史工作者、藝術工作者，也有傑出農友。

今年獲選收錄在「客家傑出人物誌」的有文史工作者廖高仁、藝術家曾鴛鳳、詩人葉日松、社區營造者游雅帆、楊鈞弼、木雕藝術家蔡平陽、陶藝家彭雅美、藝術家彭明德、環保人士鍾寶珠、藝術家林興華、保存客家菸樓者王春蓮、詩人陳黎、客家音樂創作者徐世慧、藝術家張文暐、陶藝家劉得劭、藝術家楊凱竹、傑出農友彭鏡興、花生農夫婦鍾順龍、梁郁倫、返鄉青農彭暐翔，共20人。

今年高齡89歲廖高仁，代表20位傑出客家人物致詞。他說，感謝縣府對於客家文化的重視，這本書不但包裝精美，內文還有中文、英文和日文3種語言，圖文並茂，內容十分詳盡，讓海內外讀者讀到這本書，知道客家人的成就和貢獻。

客家處自從拍攝影音後，因疫情的關係利用線上展覽，彭偉族表示，在臉書上觸及人數達110萬人次，可見花蓮客家文化受到大家的愛好與興趣。地方還有很多需要挖掘的客家人才，希望繼續爭取經費，發表更多刊物，讓大家知道客家有非常多優秀的文化與人士。

今年高齡89歲文史工作者廖高仁感謝縣府的用心，盼「客家傑出人物誌」讓更多人知道客家人的成就和貢獻。記者王思慧／攝影
今年高齡89歲文史工作者廖高仁感謝縣府的用心，盼「客家傑出人物誌」讓更多人知道客家人的成就和貢獻。記者王思慧／攝影
文史工作者廖高仁（左）致贈自己撰寫的刊物，給予花蓮縣長徐榛蔚（右），感謝縣府用心出版「客家傑出人物誌」。記者王思慧／攝影
文史工作者廖高仁（左）致贈自己撰寫的刊物，給予花蓮縣長徐榛蔚（右），感謝縣府用心出版「客家傑出人物誌」。記者王思慧／攝影

藝術家 客家文化 文史工作者

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