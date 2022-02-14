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二戰遭轟炸掃射痕跡猶存 基隆彭佳嶼燈塔將公告國定古蹟
基隆市文化局長陳靜萍今天表示，基隆即將多一處國定古蹟，目前為市定古蹟的彭佳嶼燈塔，去年12月3日已獲中央文資審議委員審議通過，近期就會公告為國定古蹟。
陳靜萍說，1909年竣工的彭佳嶼燈塔已有百餘年歷史，二戰期間曾遭盟軍轟炸，塔頂及透鏡仍留有遭掃射痕跡，是日本與台灣航線重要史跡，也是見證台灣航運史的重要據點。
陳靜萍表示，有人說基隆很小，但真的很小嗎？基隆面積只有132.7平方公里，如果用土地來算確實不大，但基隆市土地包括海面的「北方三島」，台灣政府現行治理土地的極北彭佳嶼、極東棉花嶼，行政區都屬基隆市中正區。
彭佳嶼燈塔的地址是基隆市中正區彭佳嶼8號，維基百科資料指彭佳嶼距離基隆港約56公里，航程約2.5小時，仍為軍事管制區。為審議彭佳嶼燈塔是否可公告為國定古蹟，文資委員和基隆市文化局人員還搭船往返6小時登島現勘。
陳靜萍表示，馬祖國際藝術島吸引好多朋友跨海去連江縣看東莒及東引燈塔文，今年台灣燈會在高雄愛河燈區，也復刻30座台灣各地的燈塔。基隆除了即將公告為國定古蹟的彭佳嶼燈塔，1900年完工的基隆燈塔也在2020年12月被指定為市定古蹟。
陳靜萍說，基隆燈塔是日治時期第一座磚造燈塔，並且是正常使用與運作的文化資產，因仍具導航功能，所以還未開放觀光。
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