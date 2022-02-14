打造服務中心 宜蘭中山休閒農業區及龍潭湖旅遊再升級

近年來到宜蘭觀光的遊客逐漸增多，縣政府為提升服務品質，爭取經費將興建中山休閒農業觀光旅遊服務中心；至於龍潭湖風景區也是相當受歡迎的景點，全新的旅遊服務站及景觀改善工程近日即將啟動，預計明年完工。

宜蘭縣擁有全國數量最多的休閒農業區，位於冬山鄉的中山休閒農業區民國90年成立，區內休閒農場及民宿業發展成熟，每年的遊客數佔全年宜蘭縣農業旅遊遊客總數將近1成，不過當地近年缺乏遊客服務中心，苦尋不著適合場域建置，無法為遊客提供休憩、諮詢及體驗的服務。

縣府農業處爭取農委會補助經費與國有財產局同意，將興建中山休閒農業觀光旅遊服務中心，縣長林姿妙與鄉長林峻輔等地方人士今天出席開工說明會，服務中心完工後將委由中山休閒農業區發展協會管理，是首次採取「公私合作」模式的休區示範點，扮演旅遊諮詢的窗口。

中山遊客服務中心興建面積近48坪，包含旅遊諮詢空間及衛生設施，工程經費692萬元。農業處指出，服務中心位於進入仁山植物園區及新寮瀑布等風景區的重要關口，加上周邊停車空間規劃，未來有助於推廣中山村有機文旦及茶葉的認養以及休閒農業體驗，也將推動「有機、養生、無毒」的低碳旅遊。

至於位於礁溪鄉的龍潭湖風景特定區，湖區面積約16公頃，群山環繞的湖光山色不論晴天雨天都別具特色，其中環湖步道設施完善，大草原及富具盛名的「大碗公溜滑梯」更是深受大人小孩喜愛的據點，可惜風景區入口缺乏明顯性的旅遊服務設施，難以滿足日益增加的遊客需求。