花蓮慈雲山增千個納骨櫃位 預計4月開放使用

花蓮吉安鄉慈雲山懷恩園區火葬場，承擔6鄉鎮市的火化任務，由於近1萬個納骨塔位已滿，吉安鄉公所編列逾300萬元經費，增設1022個大、小骨灰櫃，並首次設置1344個神主牌位，提供傳統祭祀供奉空間，預計4月啟用。

慈雲山懷恩園區納骨塔自1984年啟用，由於風景優美、公立價格實惠，一直是北花蓮地區火化的首選，鄉公所曾於2014年增設2500百個塔位，不過使用率高，塔位仍然供不應求。

吉安鄉公所團隊多次研擬檢討改善納骨塔位相關方案後，提出短中長程規畫，短程計畫已編列300多萬元經費，在懷恩堂2樓增設1008個骨灰櫃、14個骨骸櫃，預估4月完工，將陸續提供民眾使用。

至於中長程計畫，吉安鄉公所表示，規畫在園區西側建置4590個納骨空間，讓既有墓地改以「壁葬」形式，節省安葬空間，同時考量不同宗教信仰及塔位空間需求，分層建置塔位區，提供不同形式、方位供民眾選擇，目前進入水土保持計畫審核階段，未來積極爭取建設經費，希望能解決納骨塔位不足的問題。

建設課長吳印浴指出，花蓮地震頻繁，工程設置上加裝防震措施，強化納骨櫃位穩定性，工程取材也依檢驗規定符合防火耐燃標準，施工進度已達97%。