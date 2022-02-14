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台東350萬元打造兒童公園 砂礫草皮溜滑梯更親近大自然

聯合報 / 記者卜敏正／台東即時報導
台東知本公園今天完工啟用，縣長饒慶鈴到場看到小朋友，立即陪著玩沙。記者卜敏正／攝影
台東知本公園今天完工啟用，縣長饒慶鈴到場看到小朋友，立即陪著玩沙。記者卜敏正／攝影

台東縣政府為營造完善兒童友善空間，將興、整建縣內8座親子公園，其中知本親子公園今天啟用，設計一改傳統罐頭式遊具，只有草皮、沙礫、溜滑梯及單槓，縣長饒慶鈴坦言，罐頭遊具價格高、維護費也不少，這次讓公園返璞歸真，僅花費350萬元就完成一座親子公園。

饒慶鈴表示，為營造縣內親子遊憩環境，縣府爭取2億元經費，將在2年內興建及整建8座兒童公園，其中康樂站前廣場及史前花園工程已於1月開工，知本公園今日啟用，並開放環型步道、草皮、座椅等設施。

她說，公園當初規畫設計時就遇到遊具難題，各種罐頭遊具都有專利，動輒百萬以上，甚至一套就要300萬元，之後還須不少維護費用，縣府幾經考量決定「返璞歸真」，自然的土地草皮、沙礫，搭配大小孩子都喜歡的溜滑梯，讓孩子能夠真正親近土地，相關遊具待檢驗通過後3月即開放使用。

建設處說明，知本公園規畫以自然風格為主題，全案基地內無橡膠地墊，改以細沙礫當緩衝材料力求透水及保水，設置環抱式山丘搭配磨石子溜滑梯，打造自然風貌景觀，另配置可促進兒童大肌肉發展的攀爬架、多高度單槓、雙槓，適合大人小孩一起玩。

公園內並設有一座平衡木遊具供幼兒發展前庭覺系統，且設施選色採用柔和與自然景觀融合的顏色。植栽部分除保留原有大樹，並新種植19棵喬木，花旗木、鳳凰木、茄冬樹 樹徑都不小，應該很快就能夠綠意盎然，期盼知本公園能成為綠蔭豐富的公園。

台東知本公園今天完工啟用，公園沒有罐頭遊具，鋪設沙礫、草皮、滑梯、攀爬架。記者卜敏正／攝影
台東知本公園今天完工啟用，公園沒有罐頭遊具，鋪設沙礫、草皮、滑梯、攀爬架。記者卜敏正／攝影
台東知本公園今天完工，縣長饒慶鈴（左四起）、市長張國洲等人共同剪綵啟用。記者卜敏正／攝影
台東知本公園今天完工，縣長饒慶鈴（左四起）、市長張國洲等人共同剪綵啟用。記者卜敏正／攝影

親子 溜滑梯 饒慶鈴 台東

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