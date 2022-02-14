奉獻台灣50餘年...瑞士神父魏主安台東過世 享壽91歲

天主教白冷外方傳教會瑞士籍神父魏主安，昨天在台東聖母醫院病逝，享壽91歲。魏主安1963年到台東服務，曾在富岡、都蘭等地傳教，2003年獲頒台東縣榮譽縣民，2017年拿到中華民國身分證，許多人獲知訊息，紛紛為他祝禱，更感謝魏神父50多年來為台灣、為台東的奉獻。

魏主安神父1963年接受天主教白冷外方傳教會指派，從瑞士坐船到台灣，經過短暫語言學習後到台東就到傳教，為了與台東民眾建立友善關係，他不僅閩南語流利，也能以國語、阿美族語溝通講道、傳福音。

魏主安與白冷教會神父們50多年來在台東各處宣教、興學、幫助弱勢，不僅讓許多台東住民受幫助，他也對台東有著深厚情感，政府感謝他為台灣的付出，2017年頒發中華民國身分證給魏主安，魏主安也引以為傲。