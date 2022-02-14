瞄準日本客 基市府網紅黃小玫創「24小時基隆」宣導片

基隆市政府今天公布委託網紅黃小玫創作的《24小時基隆》日語音樂影片，基隆市長林右昌說，基隆加上台北、新北水金九是日本民眾喜愛的台灣旅遊路線，希望透過這支影片，提升基隆知名度，吸引更多日本民眾來基隆旅遊。

黃小玫在2018年在網路發表《我們在台灣見吧》日語音樂影片，搭配清新可愛曲風，介紹台灣著名景點、美食與風土民情，引發不少台日網友熱烈回響。

基市府委由黃小玫創作的《24小時基隆》日語音樂影片今天上線。黃小玫說，很榮幸為基隆創作日文主題曲，把基隆的海港之美和旅遊景點呈現給日本的朋友們。

基市府觀光及城市行銷處長曾姿雯說，基隆的魅力無法單單只用一個字或一句話來形容，全新的基隆品牌精神「a city full of~」，就是想讓大家能親自到基隆玩一趟，再填空寫出對基隆的想像或感受。這次請黃小玫記錄在基隆所聽、所見、所感轉化成音樂跟影像，告訴大家基隆可以「24小時」玩不膩，歡迎按「歌」索驥。

黃小玫表示，創作前曾去和平島看海，去正濱漁港喝咖啡，晚上再去廟口夜市。希望作品除了呈現民眾聽到、看到的基隆城市特色，還能寫出城市散發的氣氛、人文感及人們的親切等無形感受。

黃小玫說，她以「24小時」的時間軸概念，傳達基隆是一個能夠從早玩到隔天清晨的地方。音樂及影片裡都有出現時間，也有標上景點名稱，希望MV能成為民眾認識基隆玩法。

林右昌表示，這次針對日本遊客所做的行銷企畫，謝謝黃小玫以24小時玩基隆為靈感，用清新的曲風，串接介紹基隆的景點，相信2、30歲年輕的朋友聽到一定會喜歡。