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閃亮螢光美景再等等 花蓮賞螢季3月中登場

聯合報 / 記者王思慧／花蓮即時報導
依照往年經驗，花蓮大農大富園區今年最快要3月中螢火蟲才會出現。圖／資料照
依照往年經驗，花蓮大農大富園區今年最快要3月中螢火蟲才會出現。圖／資料照

每年3月到5月是賞螢季節，花蓮賞螢熱門地點大農大富平地森林園區，目前只有少許螢火蟲，依去年經驗，訂3月中開放收費導覽活動；另一賞螢地點鯉魚潭則暫定4月中免費導覽賞螢，讓遊客能觀察到最美的閃亮螢光景色。

光復鄉大農大富森林園區、壽豐鄉鯉魚潭佔地廣大，夜晚光害少，吸引遊客前往賞螢，大農大富每年約2月底開始，螢火蟲陸續現蹤，鯉魚潭則自4月開始，而林務局花蓮林管處、花東縱谷風景區管理處持續監測螢況。

林管處副處長王怡靖表示，過去大農大富園區有觀測到螢火蟲，就開放早鳥導覽，時間是2月底至3月初，但天氣一下雨、氣溫降低易導致螢況不佳，對遊客來說不如預期，必須要監測到一定的數量，才會開幕。現在持續派員監控中，會在3月中做最後的確認，若狀況不錯，將有早鳥活動，並訂於3月的第3周開幕。

針對防疫措施，王怡靖說，有去年的經驗，今年處理會更順利，1晚安排3梯次，1梯次20人左右，依照目前防疫措施，人數沒有問題，中央防疫若有新指示都會配合處理。

另一賞螢地點鯉魚潭，縱管處遊憩課長羅美齡指出，去年原本從清明節開始賞螢活動，卻發現螢火蟲數量不夠多，因此決定要延後2周，並依照專業意見，暫定4月15日至5月13日開放賞螢。活動期間每周五、六有志工免費導覽，1晚有2梯次，1梯次有300人，其他時間開放遊客進出，皆需要實聯制。

賞螢 螢火蟲 花蓮

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