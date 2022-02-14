花蓮違法砂石場占用國用地傳將就地合法 縣府否認

花蓮縣吉安鄉8家違法砂石場長期占用退輔會土地，去年12月執行第一波排拆，不過時代力量立委陳椒華今舉行記者會指出，其中4家砂石場竟稱縣政府將於3月中召開納管會議，要讓業者就地合法。對此，花蓮縣觀光處表示，僅是業者單方面陳述，縣府沒有要召開納管會議，相關排拆都依法院裁定執行；退輔會則說，預計3月11日進行第二波拆除。

陳椒華指出，此案去年12月23日排拆3家業者後，陳情人再檢舉最不配合停工自拆的集耀有限公司，涉嫌在近20年前於退輔會土地上填埋廢棄物，挖了十米深，回填清洗大理石的餘泥，不過，花蓮縣環保局今年2月10日會同退輔會、地檢署、環保署和警方前往現勘後，開挖4個點位跟檢舉位置範圍並不相符，「是虛應故事、敷衍了事嗎？」

陳椒華也爆料，訊問筆錄中，東濱、長盟、同海、集耀等4家業者的共同代理人竟表示，「花蓮縣政府將於3月15日召開納管會議，針對本案四家廠商就地合法」令人傻眼，雖然花蓮縣政府觀光處來電表示並無納管會議，但債務人律師應不至於在法院調查庭上信口雌黃、無中生有，「連會議日期都明確說出，難道真有其事？到底是哪一方在說謊？相關單位應說明清楚」。

花蓮縣政府觀光處科長謝至和回應，縣政府沒有要召開納管會議，經了解，律師僅聽業者單方面陳述，就在調查庭中表示意見，「對此縣政府嚴正否認」。他也強調，排拆的砂石業者都是未登記工廠，因屬高汙染產業，沒有就地合法的選項，將輔導遷廠或關廠。 退輔會簡任技正汪昭華說，預定3月11日執行強制拆除。

環保署北區督察大隊長陳勇成說，開挖地點為依照陳情人檢舉，後續會持續配合環保局開挖，如果有指定，可選點開挖，若有發現掩埋廢棄物，將聯合地檢署偵辦。