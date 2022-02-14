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過年前後炮竹放不停 宜蘭河濱公園草皮炸出坑洞惹眾怒

聯合報 / 記者戴永華／宜蘭即時報導
最近經常有人在宜蘭河濱公園施放鞭炮，草皮被燒掉一片坑坑洞洞，還留下炮屑，造成髒亂。記者戴永華／攝影
最近經常有人在宜蘭河濱公園施放鞭炮，草皮被燒掉一片坑坑洞洞，還留下炮屑，造成髒亂。記者戴永華／攝影

宜蘭橋下河濱公園是民眾休閒散步好去處，但在過年前後半個月來一直有人在河畔草皮施放炮竹煙火，有時一放就是一整箱，不但燒了草皮，還炸出坑洞，不堪其擾。市公所表示，日前有接獲民眾投訴，公所派人前往勸導制止，並未開罰。

市公所農經課長趙文龍表示，在河濱公園草皮放鞭炮煙火不但破壞草皮，造成噪音，對路人也危險，市公所通常在接獲投訴反映後會先前往勸導，若是不聽勸阻停止行為，再以違反廢棄物清理法函送環保局裁罰。

宜蘭河濱公園經過整理景觀綠美化後，吸引許多民眾每天常去運動散步，尤其在宜蘭橋下兩側的運動休閒者更多，但從過年期間至今，只要晴天就經常有人在河濱公園放鞕炮，沖天炮亂飛炸向民眾或自行車道的騎士，讓人不堪其擾，甚至有人一施放就是一整箱炮竹，在草皮點燃火苗冒出火光，把草皮燒出坑洞後離去。

陳小姐說，她在公園跑步時必須閃避突如其來的沖天炮，跑跑停停，感覺很差，如果炸到人群或小孩子怎麼辦？真的很危險，而且這些人放完鞭炮留下來的炮屑，也不會去清乾淨。

市公所表示，河濱公園草皮空曠並無監視器，很難去取締，除非有民眾立即通報，市公所會先以勸導為主，若不聽制止再開罰；請民眾發揮公德心，不要在河濱公園任意施放鞭炮，以免製造噪音及髒亂，影響大眾安全。

最近經常有人在宜蘭河濱公園放鞭炮，草皮被燒掉一片坑坑洞洞，還留下炮屑造成髒亂，感覺很差。記者戴永華／攝影
最近經常有人在宜蘭河濱公園放鞭炮，草皮被燒掉一片坑坑洞洞，還留下炮屑造成髒亂，感覺很差。記者戴永華／攝影
最近經常有人在宜蘭河濱公園放鞭炮，冒出火苗，草皮被炸出坑洞，市公所最近接獲民眾投訴前往勸導制止。記者戴永華／攝影
最近經常有人在宜蘭河濱公園放鞭炮，冒出火苗，草皮被炸出坑洞，市公所最近接獲民眾投訴前往勸導制止。記者戴永華／攝影
最近經常有人在宜蘭河濱公園放鞭炮，公園草皮被炸出坑洞，讓附近運動休閒的民眾不堪其擾。記者戴永華／攝影
最近經常有人在宜蘭河濱公園放鞭炮，公園草皮被炸出坑洞，讓附近運動休閒的民眾不堪其擾。記者戴永華／攝影

宜蘭 噪音 監視器

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