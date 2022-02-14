滯欠逾36萬未繳 宜蘭景點旁土地遭拍賣

何姓男子因超速等違規共564張罰單未繳，加上其他案件，滯欠達36萬餘元卻不出面處理，名下在宜蘭縣員山鄉鄰近「螃蟹冒泡」景點共219坪土地遭查封，將於明天拍賣。

法務部行政執行署宜蘭分署今天發布新聞稿表示，何男自民國101年起陸續因超速、未繳停車費、ETC過路費等多次違規，遭新北市政府交通事件裁決處及交通部公路總局台北區監理所宜蘭監理站開出高達564張罰單，加上未繳納機車燃料費等案件，滯欠金額合計達新台幣36萬3098元。

何男始終不出面處理，且名下又無其他可供執行財產，經宜蘭分署調查後，將何男名下位在宜蘭縣員山鄉船仔頭段的土地查封，這筆土地位於宜蘭縣員山鄉湖北村大湖路附近，占地約219坪。

宜蘭分署指出，這筆土地鄰近景點「螃蟹冒泡」和大湖風景遊樂區，都是宜蘭境內廣受民眾喜愛的遊憩、休閒景點，將於明天下午3時拍賣，相關拍賣資訊可上法務部行政執行署或宜蘭分署網站查詢。