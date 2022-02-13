基隆中和國小新大樓即將完工 保留基地旁老茄苳添綠意

基隆市中和國小曉月樓改建工程進入收尾階段，市府工務處今天表示，預計下個月報完工驗收，師生下學年就能在更安全舒適的空間活動。中和國小校長賴麗雯說，配合新大樓啟用，校園空間利用會重新規畫，讓小學和附設幼兒園有所區隔，並預留附幼明年增設幼幼班的教學空間。

中和國小已有70年歷史，其中曉月樓使用超過40年，校舍建築老舊，且耐震能力不符安全需求。市府基於校園永續發展及提升學生學習環境，向中央爭取到預算補助，再由學校發包拆除，工務處完成新大樓設計後，2019年發包重建，隔年動工。

曉月樓原為3層樓方正格局，工務處改建時導入基隆城市意象，建築外觀採取特殊造型設計，外牆多以非規律性形狀施工，例如波浪造形欄杆、雨滴造形透光窗等，施工難度大幅提高。主體工程已大致完成，傼剩戶外景觀及溜滑梯等收尾工項，預計近期完工，新學年就能讓師生使用。

工務處表示，5層樓新大樓總樓地板面積約1800平方公尺，共有12間教室及頂樓挑高近9公尺的室內活動空間。工程設計時保留校園內60年茄苳樹，未來將再栽種不同色彩的灌木搭配，營造綠意盎然、生氣蓬勃的校園風情。