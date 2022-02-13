龜山島蓋飯店掀熱議 網友擔心恐成電影《天火》翻版

龜山島是全世界數萬個島嶼中，經過票選出來的12個酷島之一，立委陳歐珀提出開發龜山島串連沿海景點，成為黃金觀光廊帶，不影響生態下在島上蓋飯店；但網友擔心，龜山島是活火山，蓋度假飯店若真遇上火山爆發，恐怕就是電影《天火》的驚險逃亡翻版。

對此陳歐珀表示，政府有委託學者專家長年針對龜山島進行監測，可以測到非常微小的震動，只要有火山噴發跡象，每天監測到的震動次數會增加，水溫也會提高，幾天前就能預知火山會不會噴發。

宜蘭東方海域的龜山島近年來「牛奶海」特別明顯，去年3月開始在龜首噴出磺煙，愈噴愈高，11月一度噴發超過235公尺龜首高度，打破17年來的龜島磺煙紀錄。奇景當前吸睛，但也顯示龜山島的海底硫磺運動頻繁，不少民眾擔心會不會火山爆發。

龜山島生態資源豐富，更是全球最大票選網站，票選出來12個酷島之一。立委陳歐珀認為，如果把龜山島跟宜蘭101公里的黃金觀光廊帶串連，由中央政府主導BOT，在兼具環保生態下低密度開發，也許政府規劃出來蓋飯店是住500人，若來了2萬名遊客，那就1萬多人就住其它地方，帶動繁榮發展，開發龜山島能引領台灣邁向觀光大國。

不過這消息一出，掀起熱議，網友直接聯想兩年多前，電影《天火》災難片敘述天火島美如世外桃源，年輕地質學家幫火山島的觀光酒店開發商，安裝預測火山活動系統，結果真的遇上火山爆發，酒店陷入一片火海，美麗的度假勝地瞬間變人間煉獄，大家瘋狂飆車，與時速400公里火山灰競速逃亡。