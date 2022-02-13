聽新聞
test
0:00 / 0:00
外界誤解重點不是蓋飯店 陳歐珀：是開發龜山島觀光廊帶
立委陳歐珀日前拋出在龜山島興建國際飯店的構想，掀起熱議。他今天出席活動時表示，報紙只寫他主張在龜山島蓋飯店，其實重點是開發以龜山島為主的黃金觀光廊帶，遊客來了要蓋飯店，而且是在兼具環保與生態的原則下，凝結社會共識，最後執行單位仍在政府部門。
陳歐珀上周在臉書提及，政府以BOT與民間有效開發頭城五漁村及龜山島觀光廊帶，招商引資在島上設置國際級飯店，形塑成觀光指標；此構想一出，引起環保團體批評。他今天回到故鄉，出席員山童玩公園景觀工程動土典禮致詞特別強調，開發龜山島與鄰近海洋資源，絕對能引領台灣邁向觀光大國。
陳歐珀表示，宜蘭是具有觀光資源的縣市，交通部觀光局規劃全國6個國際魅力景點，宜蘭龜山島、頭城五漁村與壯圍沙丘是其中之一，其中又以龜山島最具有特色，龜山島是全世界數萬個島嶼中，經全球最大票選網站，票選出來的12個酷島之一；龜山島絕對不是只有宜蘭人的龜山島，它是世界12大島之一，相信它能夠引領台灣，邁向觀光大國。
所以他有一個構想，如果能把龜山島跟宜蘭101公里的黃金觀光廊帶串連，在兼具環保與生態的原則下，由中央政府主導做BOT，也許規劃出來是500人住龜山島，萬一國際旅客來了2萬人，那就1萬多人住在宜蘭其它縣市，沒有關係。
他說，這是個構想，提出構想前經過多次思考，跟很多國外團隊、政府部門討論過，但報紙只寫說陳歐珀主張在龜山島蓋大飯店，好像龜山島要大興土木，要大樓林立的開發，這完全錯誤，自己沒有這樣的主張，一直強調是兼具環保、生態及低密度開發，以龜山島作為吸睛的點，帶動台灣發展，當民意代表要敢於夢想未來，凝結社會共識與創意，執行單位仍在政府部門。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言