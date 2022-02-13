外界誤解重點不是蓋飯店 陳歐珀：是開發龜山島觀光廊帶

立委陳歐珀日前拋出在龜山島興建國際飯店的構想，掀起熱議。他今天出席活動時表示，報紙只寫他主張在龜山島蓋飯店，其實重點是開發以龜山島為主的黃金觀光廊帶，遊客來了要蓋飯店，而且是在兼具環保與生態的原則下，凝結社會共識，最後執行單位仍在政府部門。

陳歐珀上周在臉書提及，政府以BOT與民間有效開發頭城五漁村及龜山島觀光廊帶，招商引資在島上設置國際級飯店，形塑成觀光指標；此構想一出，引起環保團體批評。他今天回到故鄉，出席員山童玩公園景觀工程動土典禮致詞特別強調，開發龜山島與鄰近海洋資源，絕對能引領台灣邁向觀光大國。

陳歐珀表示，宜蘭是具有觀光資源的縣市，交通部觀光局規劃全國6個國際魅力景點，宜蘭龜山島、頭城五漁村與壯圍沙丘是其中之一，其中又以龜山島最具有特色，龜山島是全世界數萬個島嶼中，經全球最大票選網站，票選出來的12個酷島之一；龜山島絕對不是只有宜蘭人的龜山島，它是世界12大島之一，相信它能夠引領台灣，邁向觀光大國。

所以他有一個構想，如果能把龜山島跟宜蘭101公里的黃金觀光廊帶串連，在兼具環保與生態的原則下，由中央政府主導做BOT，也許規劃出來是500人住龜山島，萬一國際旅客來了2萬人，那就1萬多人住在宜蘭其它縣市，沒有關係。