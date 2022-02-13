宜蘭童玩公園歷經22年今動土 中央盼成全國維管束典範

宜蘭縣政府籌建「員山童玩公園」20年來歷經環評與重新選址，最後落腳於外員山裝甲營區基地，縣府以「員山水公園-維管束‧漫生計畫」景觀工程案爭取營建署補助經費，今天舉行動土儀式，民眾期盼多年的重大建設終於逐步實現。

宜蘭在前縣長游錫堃時代於冬山河親水公園創先舉辦親水性的國際童玩藝術節活動，打響全國知名度，由於活動設施在每年拆拆蓋蓋，造成資源浪費，且多年來童玩文物缺乏展示場地，於是相中全縣中素有「水故鄉」之稱的員山鄉，做為興建童玩公園地點。

全案民國89年籌劃至今，每年選舉時員山童玩公園都會被拿出來重提一次，經過20多年，縣政府以維管束計畫向營建署爭取補助；據了解，縣府之前在宜蘭市做的維管束計畫相當成功，延伸到員山鄉也一樣被營建署看好，期待在「水故鄉」打造的童玩公園亮點，結合水生態串連各景點，成為中央推動維管束計畫的全國典範。

縣長林姿妙表示，童玩公園對於帶動員山鄉發展非常重要，在縣府積極努力及議會、地方民意支持下，順利爭取中央資源挹注，「員山水公園-維管束‧漫生計畫」工程經費7058萬元，由營建署補助6000萬元，縣府自籌配合1058萬元，預計明年初完工。

環境景觀營造工程基礎建設以面積3.7公頃的員山童玩公園為中心（計畫A基地-水舞門）、結合B基地-五十溪舊河道、C-員山溫泉森林公園及D-員山機堡等4大基地，以「自然為本」為規劃核心，希望打造員山鄉自然環境、生態人文相互串聯的景觀廊帶，建立員山水故鄉品牌形象及地景樣貌