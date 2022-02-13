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環保杯東漂綠島蘭嶼 借杯使用率高省錢又環保

聯合報 / 記者卜敏正／台東即時報導
旅遊作家黃小莫上島實測，發現環保杯使用率高，省錢又環保。圖／黃小莫提供
旅遊作家黃小莫上島實測，發現環保杯使用率高，省錢又環保。圖／黃小莫提供

台東縣政府環保局在綠島蘭嶼推廣循環容器環保杯，遊客坐船登島到碼頭，或是搭飛機登島進機場，就可透過手機，在碼頭和機場免費借用環保杯環島旅遊，不少業者也配合推廣，旅遊作家黃小莫日前上島實測，發現借杯使用率高，省錢又環保。

台東縣環保局表示，環保杯循環使用專案共有1200個環保杯，去年底開始推廣，但受限疫情遊客少、使用者也少，直到今年年假使用率才增加，除了環借站也設清洗站，每個杯子使用後都做專門清洗消毒，請使用者放心。

黃小莫表示，綠島、蘭嶼自助借杯模式，使用「好盒器」系統，掃瞄QRcode 登記杯子編號，就能完成借用，所借的杯子還附小提把，方便掛在機車上，遊客走到哪裡、喝到哪裡，環島旅遊輕鬆無負擔。

黃小莫說，遊客只要多花1分鐘借環保杯，就可以滅少紙杯、塑膠封膜、吸管和塑膠提袋，使用環保杯還有折扣，這是利人利己的行為，也能幫助小島減輕環境負擔，因為離島垃圾要運回台灣處理，船運不易，最好就是源頭減量！

叮哥綠島店店長表示，因為家人都從事觀光業，也希望為島上環境盡一分心力叮哥綠島店店長表示，因為家人都從事觀光業，也希望為島上環境盡分心力，加入成扁環保杯環借站後，也積極推廣，許多潛水客都會借杯使用。

環保局說明，目前「綠島杯」和「蘭嶼杯」在綠島、蘭嶼各有5個、4個借環站，除了機場和搭船漁港，遊客常造訪的7-11綠島、蘭嶼門市都可借可還。綠島遊客使用後也可到免稅商店、溫泉商店和火燒島潛水民宿等3間旅宿歸還杯子，蘭嶼鄉公所可還杯。

旅遊作家黃小莫上島實測，發現環保杯使用率高，省錢又環保。圖／黃小莫提供
旅遊作家黃小莫上島實測，發現環保杯使用率高，省錢又環保。圖／黃小莫提供

綠島 蘭嶼 機場

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