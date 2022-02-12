「宜蘭好品市集」誠品宜蘭店登場 6青創品牌推好物
「2022宜蘭好品市集」集結在地6個青創品牌，即日起到2月28日在誠品宜蘭店（新月廣場3樓）展出。為讓民眾在防疫新生活中，也能接觸宜蘭青創店家，縣府特別攜手誠品生活推廣，縣長林姿妙說，希望讓年輕人的努力成果被看見與認識，歡迎民眾逛街選購宜蘭優質好物。
因應疫情減少舉辦大型集會活動，縣府今年首度與誠品生活跨界合作，推出2022宜蘭好品市集，行銷在地青創品牌和商品，讓更多人重新認識宜蘭「人、地、產」所蘊育的特色產品。
另外，縣府準備限量1000張「宜蘭好品市集優惠券」免費送，民眾可至誠品宜蘭店、蘭城晶英1樓接待櫃檯、宜蘭青年交流中心、轉運站（宜蘭、羅東、礁溪），以及縣轄遊客中心（宜蘭、礁溪、冬山河、生態綠舟）；憑優惠券電子圖檔亦能享優惠。
縣府規劃在「誠品線上」購物平台同步推出宜蘭好品市集，未來會陸續上架各式宜蘭青創好物，首波預計有手繪創作、植物選物、質感手工皂，以及農產加工品等品項。活動詳情可至「宜蘭青年交流中心」臉書粉絲頁查詢。
縣府勞工處積極輔導縣內青創店家，以提升其產品的能見度、品牌知名度；透過有效運用跨界資源，舉辦創業基礎課程、創業進階工作坊，也提供創業青年免費、客製化的「專人、專案、專家」3專輔導，藉此成為在地青創業者的強力後盾。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言