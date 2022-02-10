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台東縣打造多元照顧中心及住宿式長照機構 第二座啟用
台東縣政府繼打造「池上多元照顧服務中心」後，今天第2座「成功鎮多元照顧服務中心」落成啟用，由縣長饒慶鈴主持。她說，後續還有5座陸續興建啟用，提供全縣更多元長照服務。
饒慶鈴說，提升長照服務是縣府今年推動的重要政策之一，除持續推動部落文化健康站、社區關懷站外，多元照顧中心及住宿式長照機構的建置，讓長者照護從2.0升級為3.0服務。
台東縣超過65歲高齡人口有3萬7千多人，佔全縣人口21萬5千多人的17.6%，老化情況持續增加當中，而人口老化需要的照顧也逐年提高。但受地形狹長和經濟因素影響，不少老人得不到都市型態的便利照顧服務。
因此，縣府推動整合型的在地長照服務，爭取6億元經費在鄉鎮打造多元照顧服務中心，首座日前在池上鄉啟用，今天第2座在成功鎮正式啟用，另太麻里鄉及延平鄉也將在今年6月完工。
衛生局表示，成功鎮多元照顧服務中心，配合空間配置，將走向社區化的長照多元服務模式，附設日間照顧及夜間臨托、供餐共食、社區復健、失智據點、失智團體家屋等服務內容。
另關山鎮、大武鄉、長濱鄉同時已規畫興建住宿式長照機構，總計全縣將有7座多元照顧中心及住宿式長照機構，希望為當地鄉鎮長者提供更完善的照顧。
成功鎮長黃博昌表示，有了多元照顧服務中心，不僅可以照顧失智老人，有一些老人也可以白天送來、晚上送回家，同時家人若有事要外出，也可把長輩留宿中心，真的很受惠。
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