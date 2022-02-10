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基隆博愛市場對面不明原因停水3天 住戶商家怨聲載道
基隆市仁愛區愛一、愛二路間仁四路一帶，不明原因今天已連續第三天停水，影響住戶、商家上百戶，民眾無水可用，部分商家生意也沒法營業拉下鐵門，懷疑挖斷管線，怨聲載道。水公司清查發現並沒有管線被挖斷，懷疑可能是漏水或阻塞，已先以水車送水應急，並開挖查明原因。
議員童子瑋今天說，博愛里在市場周邊，很多住戶都沒水，附近中山橋正在施工，工務處表示並沒有挖斷管線，經和水公司查詢也沒有關閉開關，但可能在換管作業中，不知哪個環節出錯導致停水，希望趕快查明原因恢復供水。
博愛里長邱三元表示，前幾日施工後不久就停水，已有3天打開水龍頭都沒有水，不只住戶沒水可用，老伯伯都沒有水可以洗澡，很多商店也都無法作生意，有的飲料店連鐵門都拉下來，影響很大，住戶及商家都怨聲載道，要趕快解決。
一家超商商店老闆說，懷疑可能是水管被挖斷，水越來越小，後來就沒有水了，咖啡都無法沖泡。
水公司派人到場查明，水公司人員表示，仁四路並沒有施工，但有配合市府中山橋改建進行管線改善，請配合施工廠商查明有都沒有關錯水閥，愛一到愛二間的區段確實沒有水，但其他地方都有水有可能是漏水或空氣阻塞，將會進行開挖查明原因改善，已派水車送水解決民眾用水所需。
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