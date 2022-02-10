默默守護山林多年 退役野狼125贈高職供花蓮學生實習

花蓮林區管理處轄管林地占全台5分之1，廣大面積都靠森林護管員騎乘汽機車巡視守護；林管處今天將31輛退役的汽機車轉贈給花蓮高工，供汽車科學生實習使用，讓這批守護山林車輛，即使功成身退仍持續發揮更大效益。

花蓮林管處轄管立霧溪、木瓜山、林田山、玉里、秀姑巒等5個事業區，共533個林班，面積達31萬8580公頃。今天捐出的1輛汽車和30輛打檔野狼125機車，都是長年陪伴森林護管員穿梭林野、巡視山林之用，走過碎石泥濘險路，行過峭壁山崖，車身布滿坑坑疤疤的痕跡，也是守護山林的光榮印記。

代表捐贈的花蓮林管處長黃群策說，林管處從106年起就將汰換下來的汽機車，送給花蓮高工，讓汽車科學生上實習拆解課程使用，讓車子輛除了守護森林資源、生態保育外，也能發揮剩餘價值，為在地教育盡心力。