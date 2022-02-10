聽新聞
test
0:00 / 0:00
默默守護山林多年 退役野狼125贈高職供花蓮學生實習
花蓮林區管理處轄管林地占全台5分之1，廣大面積都靠森林護管員騎乘汽機車巡視守護；林管處今天將31輛退役的汽機車轉贈給花蓮高工，供汽車科學生實習使用，讓這批守護山林車輛，即使功成身退仍持續發揮更大效益。
花蓮林管處轄管立霧溪、木瓜山、林田山、玉里、秀姑巒等5個事業區，共533個林班，面積達31萬8580公頃。今天捐出的1輛汽車和30輛打檔野狼125機車，都是長年陪伴森林護管員穿梭林野、巡視山林之用，走過碎石泥濘險路，行過峭壁山崖，車身布滿坑坑疤疤的痕跡，也是守護山林的光榮印記。
代表捐贈的花蓮林管處長黃群策說，林管處從106年起就將汰換下來的汽機車，送給花蓮高工，讓汽車科學生上實習拆解課程使用，讓車子輛除了守護森林資源、生態保育外，也能發揮剩餘價值，為在地教育盡心力。
花蓮高工校長黃鴻穎非常感謝林管處長期支援退役車輛，讓學生可以動手拆解實作，對於提升汽車科教學品質，大有幫助。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言