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默默守護山林多年 退役野狼125贈高職供花蓮學生實習

聯合報 / 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮林管處今天捐出31輛退役的汽機車，供花蓮高工汽車科學生實習拆解之用。圖／花蓮林管處提供
花蓮林管處今天捐出31輛退役的汽機車，供花蓮高工汽車科學生實習拆解之用。圖／花蓮林管處提供

花蓮林區管理處轄管林地占全台5分之1，廣大面積都靠森林護管員騎乘汽機車巡視守護；林管處今天將31輛退役的汽機車轉贈給花蓮高工，供汽車科學生實習使用，讓這批守護山林車輛，即使功成身退仍持續發揮更大效益。

花蓮林管處轄管立霧溪、木瓜山、林田山、玉里、秀姑巒等5個事業區，共533個林班，面積達31萬8580公頃。今天捐出的1輛汽車和30輛打檔野狼125機車，都是長年陪伴森林護管員穿梭林野、巡視山林之用，走過碎石泥濘險路，行過峭壁山崖，車身布滿坑坑疤疤的痕跡，也是守護山林的光榮印記。

代表捐贈的花蓮林管處長黃群策說，林管處從106年起就將汰換下來的汽機車，送給花蓮高工，讓汽車科學生上實習拆解課程使用，讓車子輛除了守護森林資源、生態保育外，也能發揮剩餘價值，為在地教育盡心力。

花蓮高工校長黃鴻穎非常感謝林管處長期支援退役車輛，讓學生可以動手拆解實作，對於提升汽車科教學品質，大有幫助。

花蓮林管處長黃群策（右）今天代表捐出31輛退役的汽機車供學生實習用，由花蓮高工校長黃鴻穎回贈感謝函。圖／花蓮林管處提供
花蓮林管處長黃群策（右）今天代表捐出31輛退役的汽機車供學生實習用，由花蓮高工校長黃鴻穎回贈感謝函。圖／花蓮林管處提供
花蓮林管處31輛退役汽機車，車身布滿守護山林的痕跡。圖／花蓮林管處提供
花蓮林管處31輛退役汽機車，車身布滿守護山林的痕跡。圖／花蓮林管處提供
花蓮林管處森林護管員，經常騎著野狼125守護山林。圖／花蓮林管處提供
花蓮林管處森林護管員，經常騎著野狼125守護山林。圖／花蓮林管處提供

花蓮 實習 生態保育

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