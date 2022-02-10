宜蘭社大開課推半價優惠 走訪二戰遺跡傳承歷史
宜蘭、羅東社區大學今年上學期規劃文史、自然環境等逾300門課程，其中半價優惠課程有39門，今起開始註冊到2月19日。宜蘭社區大學校長林庭賢表示，社大非營利機構，推廣課程以宜蘭在地知識為先，今年新課程之一「太平洋戰爭的故事」，由文史工作者楊基山擔任講師，帶領民眾認識宜蘭的二戰歷史。
宜蘭社大表示，二戰當時留下許多日軍遺跡，宜蘭機堡群、虎踏牆和鵝頭山坑道群等，希望藉由新課程「太平洋戰爭的故事」，培育更多二戰史料解說員以傳承歷史。
曾在員山機堡擔任導覽員的講師楊基山今天說，課程不只介紹歷史，也會帶學員實地走訪遺跡，像是宜蘭市陳氏鑑湖堂的三合院，部分牆面現今可看到美軍空襲的機槍掃射彈孔。林庭賢說，社區大學推廣在地文化為主要，楊基山長年研究宜蘭的二戰歷史，感謝他這次願意與民眾分享研究成果。
為回饋宜蘭鄉親，宜蘭兩所社區大學特別祭出學費半價優惠，包含宜蘭縣政府前文化局長李志勇開講的「遇見同鄉‧蔣渭水」等39門。兩社區大學今年上學期課程註冊今起至2月19日，意者可至宜蘭社大（宜蘭市復興國中內）、羅東社大（羅東鎮東光國中內）辦理選課。
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