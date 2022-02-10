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在地企業個人送暖 花蓮市實物銀行助弱勢申請逾600筆
花蓮市公所去年8月開辦實物銀行，在疫情期間，提供弱勢、急難戶民生物資，暫解燃眉之急，至今已有超過50個單位、個人送愛心，弱勢申請案超過600件，今天再有欣悅建設捐贈2500公斤白米，加入行善行列。
花蓮市長魏嘉賢帶領團隊到外縣市參訪時觀摩到實物銀行運作，認為疫情衝擊致百業艱困，更需要雪中送炭，利用閒置的主力主學里辦公室，規畫實物銀行，去年8月10日起開張，不少宮廟、個人、社團、企業等單位加入，捐贈沙拉油、白米、麵條、罐頭等民生物資，供有需要的民眾申請。
欣悅建設是花蓮在地建設公司，今天由副總經理蔡亞薇代表到市公所捐出500包共2500公斤的在地哇好米，魏嘉賢市長，這2年來因疫情影響，有不少家庭收入減少甚至失業，生活經濟陷入困境，感謝欣悅建設善盡企業社會責任，白米會存入實物銀行，讓愛心發揮最大效益。
愛花蓮實物銀行位在花蓮市中華路296之3號（忠孝國小旁），去年已有427筆物資申請案，今年初因逢農曆春節，弱勢家戶物資需求更殷切，才一個多月就有177筆申請。
市公所表示，實物銀行開放時間為周一至周五上午8時至12時、下午1時30分至5時30分，周三及周五下午盤點休息。領有社會福利補助或生活陷入困境的家戶，可帶低收入戶證明文件前往申請，另外像車禍開刀住院、出監求職不順利的更生人等急難，也可檢附急難事件的證明文件申請，現場填寫表單後，立即發放物資。
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