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花蓮推「Q幣」數位消費券 太平洋燈會加碼贈送10萬點

聯合報 / 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮縣政府推出「花蓮好Q」數位消費券平台，民眾只要用手機掃描就能輕鬆購物。圖／花蓮縣府提供
花蓮縣政府推出「花蓮好Q」數位消費券平台，民眾只要用手機掃描就能輕鬆購物。圖／花蓮縣府提供

花蓮縣政府推出「花蓮好Q」數位消費券平台，只要用手機就能輕鬆購物。東大門夜市共400間攤位已有377攤位成為「好Q店家」，比例超過9成7；全縣特約店家已達763間。為鼓勵民眾使用Q幣，縣府於2月15日元宵節當天，於太平洋燈會現場加碼贈送10萬點Q幣，體驗數位消費的便利。

縣府統計，截至今年2月，花蓮好Q簽約店家數已突破763間，Q幣總發放428萬8985點（1點等於1元）、總共使用345萬5533點，使用率達80.6%。

觀光處長張志翔表示，「花蓮好Q」數位消費券，不但取代過去傳統的紙本優惠券或宣導品，也減少資源浪費，民眾只要帶著手機、掃描店家QR code，即可用Q幣購買商品。縣府透過Q幣推廣各項活動及政策，同時協助在地店家行銷，並將消費及產值留在花蓮。

為了慶祝東大門夜市超過9成7的攤位成為花蓮好Q特約店家，觀光處指出，2月15日元宵節當天的18點38分起，舉辦「花蓮好Q發發發」活動，在太平洋公園燈區服務台，贈送1000份的百元Q幣，只需發文標註「#2022花蓮太平洋燈會」，並於LINE搜尋ID「@Hualien」加入花蓮好Q官方帳號等2項任務即可領取。

觀光處表示，100元Q幣可在燈會現場喝咖啡，或至鄰近的東大門夜市及好Q商圈店家消費，體驗數位的方便又環保，還能促進地方經濟發展。

花蓮縣政府於2月15日元宵節當天，將於太平洋燈會現場贈送10萬點Q幣，可在東大門夜市等店家使用。圖／花蓮縣府提供
花蓮縣政府於2月15日元宵節當天，將於太平洋燈會現場贈送10萬點Q幣，可在東大門夜市等店家使用。圖／花蓮縣府提供

花蓮 燈會 夜市

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