基隆西岸橋下改造新亮點 增休閒空間行人不再撞電桿

基隆西岸聯外高架橋下空間欠缺相關設施，環境景觀不佳，使用率偏低，當地民代多次建議優化使用空間，市府進行「西岸人行路廊景觀空間環境改善工程」今天動工，除增添優質休閒空間外，現有人行道上5支電線桿將改為地下，人行道寬度增為2.2公尺，提高人本友善的通行環境。

今天上午開工動土典禮，市長林右昌、立委蔡適應、副議長林沛祥、議員宋瑋莉、張秉鈞、莊敬聖等及多名里長及民眾到場。西岸聯外高架橋下空間是由中山區公所向交通部高速公路局承租作為里民活動空間，但欠缺相關設施，環境景觀不佳，使用率偏低，人行道也被電桿阻擋一半以上空間。

林右昌說，市府後續還會透過示範道路計畫，從中山二路、中華路口延伸到文化路、復興路及外木山海岸，再加上即將開通的中山線快捷公車，相信會讓中山區的民眾生活品質大幅提升。

林右昌表示，近年來市府透過公園的活化建置，再加上以校園為核心的環境改善計畫，除了今天動工的人行路廊工程，後續還有德和國小門口天橋拆除等，有如「針灸」的方式打通任督二脈，讓老舊社區環境大幅改善。

蔡適應說，公共空間有效利用地形優勢，另一側仍為停車場提供停車，未來將成中區新的亮點。

基地面積1803平方公尺，經協調台肥公司同意將圍牆拆除，台電公司則配合將現有人行道上5支電線桿拆除改為地下供電，讓人行道寬度增為2.2公尺。規畫設置地景滑梯、造型鞦韆、蹺蹺板、體健設施、景觀燈具、休閒步道及座椅、植栽綠美化等，優化整體使用環境，可作為基隆港西岸通往外木山景點的中繼站，提供優質良好的休閒空間。