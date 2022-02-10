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疫情衝擊家庭經濟 愛花蓮實物銀行供弱勢申請物資

中央社 / 花蓮縣10日電

受疫情影響，部分家庭經濟陷入困境，花蓮市公所去年籌辦「愛花蓮實物銀行」，集中各界捐贈物資，提供弱勢民眾申請領取民生物資，開辦至今已受理逾600件申請案。

愛花蓮實物銀行位於花蓮市忠孝國小旁，去年8月起試辦，提供包括泡麵、白米、奶粉、清潔用品、沐浴盥洗用具、尿布、棉被、罐頭等物資品項。

花蓮市公所今天發布新聞稿指出，大部分物資由善心人士、社團、宮廟及公司行號捐贈，開辦至今已收到53個單位捐贈物資。

花蓮市公所指出，愛花蓮實物銀行服務對象為領有社會福利補助、生活陷困境、意外住院、出監求職不順的更生人等，檢附相關證明文件即可現場申請，申領物資不限設籍地，只要有困難，都可提出申請。

花蓮市長魏嘉賢透過新聞稿表示，這2年受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）影響，不少家庭收入減少，去年申請物資案427筆，今年已有177筆，仍有不少家庭或個人有物資需求，感謝各界愛心捐贈，也期盼更多人共襄盛舉。

「愛花蓮實物銀行」週一至週五上午8時至中午12時、下午1時30分至5時30分營業，每週三、週五下午盤點休息。

花蓮 實物銀行 沐浴

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