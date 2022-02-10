八里擱淺糙齒海豚3隻體內有氣泡 1隻確認懷孕

3隻糙齒海豚昨天陸續被發現擱淺在新北市八里沙灘，經送至基隆八斗子岸置中心仔細檢查，確認1隻為雄性，另2隻為雌性，且3隻體內有氣泡，其中1隻已懷有身孕，但距離分娩還有數個月。

3隻糙齒海豚體長約200公分至210公分，屬於成年海豚，救援團隊研判這3隻糙齒海豚可能是小群體，彼此在追逐或追食過程中不慎擱淺。救援人員昨天在八里沙灘將糙齒海豚扶正、保濕和保溫，在新北市政府動物保護防疫處管制車協助運送下，3隻海豚昨天下午5時許順利抵達設在基隆市八斗子岸置中心的基隆救援站安置。

救援團隊原先初步判斷3隻糙齒海豚均為雄性，不過，基隆市政府產業發展處海洋及農漁發展科長蔡馥嚀接受媒體訪問指出，入池後經詳細檢查，確認1隻為雄性另2隻為雌性，其中1隻海豚已懷孕，昨天深夜再次以超音波檢查，確定胎兒有心跳且心跳正常，至於懷孕週數，根據獸醫師表示距分娩還有數個月時間。

蔡馥嚀指出，檢驗報告顯示3隻海豚健康狀況還不錯，體力也正常，因此沒有餵食或灌食，不過，由於其中2隻體內可體松較高，出現緊張情形，另1隻也出現顫抖和游動不正常等動作，顯現出緊張狀態，另在超音波檢查過程中也發現3隻海豚內臟有氣泡，將持續觀察氣泡組成和對海豚的身體影響，團隊也會持續採檢並悉心照料。

海洋委員會海洋保育署表示，糙齒海豚分布在3大洋的泛熱帶海域及部分溫帶海域，主要活動在水深1000公尺以上的大洋，也會靠近大陸棚海域。台灣海域在新竹至台中海域及花蓮曾有目擊紀錄，且北海岸、西部與南部有多次活體擱淺或迷航事件發生。