快訊

恐嚇信模樣曝光！ 李貴敏：勿把執政黨施政無能推在野黨

今年得導線架者得天下 晶片短缺更拉抬身價

八里擱淺糙齒海豚3隻體內有氣泡 1隻確認懷孕

中央社 / 基隆10日電

3隻糙齒海豚昨天陸續被發現擱淺在新北市八里沙灘，經送至基隆八斗子岸置中心仔細檢查，確認1隻為雄性，另2隻為雌性，且3隻體內有氣泡，其中1隻已懷有身孕，但距離分娩還有數個月。

3隻糙齒海豚體長約200公分至210公分，屬於成年海豚，救援團隊研判這3隻糙齒海豚可能是小群體，彼此在追逐或追食過程中不慎擱淺。救援人員昨天在八里沙灘將糙齒海豚扶正、保濕和保溫，在新北市政府動物保護防疫處管制車協助運送下，3隻海豚昨天下午5時許順利抵達設在基隆市八斗子岸置中心的基隆救援站安置。

救援團隊原先初步判斷3隻糙齒海豚均為雄性，不過，基隆市政府產業發展處海洋及農漁發展科長蔡馥嚀接受媒體訪問指出，入池後經詳細檢查，確認1隻為雄性另2隻為雌性，其中1隻海豚已懷孕，昨天深夜再次以超音波檢查，確定胎兒有心跳且心跳正常，至於懷孕週數，根據獸醫師表示距分娩還有數個月時間。

蔡馥嚀指出，檢驗報告顯示3隻海豚健康狀況還不錯，體力也正常，因此沒有餵食或灌食，不過，由於其中2隻體內可體松較高，出現緊張情形，另1隻也出現顫抖和游動不正常等動作，顯現出緊張狀態，另在超音波檢查過程中也發現3隻海豚內臟有氣泡，將持續觀察氣泡組成和對海豚的身體影響，團隊也會持續採檢並悉心照料。

海洋委員會海洋保育署表示，糙齒海豚分布在3大洋的泛熱帶海域及部分溫帶海域，主要活動在水深1000公尺以上的大洋，也會靠近大陸棚海域。台灣海域在新竹至台中海域及花蓮曾有目擊紀錄，且北海岸、西部與南部有多次活體擱淺或迷航事件發生。

海豚 基隆

延伸閱讀

影／八里3隻擱淺糙齒海豚 證實1公2母還懷孕

頭城捕鰻苗膠筏擱淺3人落海 2人上岸、失蹤1人尋獲不治

影／一次來3隻糙齒海豚 基隆救援池碰大挑戰

八里擱淺3活體糙齒海豚皆成年送基隆 徵求大量志工救援

相關新聞

等了14年 台東可望再次舉辦中華職棒賽事！

台東縣府向中央爭取1.12億元經費整建縣立棒球場軟硬體設施，於去年完工，日前中華職棒中信兄弟隊派員現勘場地，經評估可望在...

基隆市公車APP不準？民抱怨到站時間有落差市府將修正

近日有乘客反映，二信循環站公車顯示系統從過年前到現在，公車到達時間不準確，多次打1999反映，得到回應都是系統正在轉換中...

基隆西岸橋下改造新亮點 增休閒空間行人不再撞電桿

基隆西岸聯外高架橋下空間欠缺相關設施，環境景觀不佳，使用率偏低，當地民代多次建議優化使用空間，市府進行「西岸人行路廊景觀...

宜蘭6鄉道改善工程 林姿妙今視察盼如期如質完工

宜蘭縣政府為維護用路人安全，持續改善縣內重點道路改善，目前推動的6案工程獲交通部補助逾4.7億元，加上地方自籌款共6.2...

八通關越嶺道駐在所整修 百年砲庫恢復原貌

橫越中央山脈南投花蓮交界的日據八通關越嶺道是熱門登山路線，沿線56座日據時期駐在所遺構中，以華巴諾，及別稱多美麗的十三里...

歡喜拜天公 林姿妙祈願：年底公平選舉

昨天大年初九天公生，宜蘭縣長林姿妙率領縣府團隊，到草湖玉尊宮參拜，祈求縣內國泰民安、縣政順利推動等，也在場細數上任3年多...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。