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宜蘭6鄉道改善工程 林姿妙今視察盼如期如質完工

聯合報 / 記者林佳彣／宜蘭即時報導
宜蘭縣政府交通處長黃志良（左）向縣長林姿妙說明，宜蘭市南橋路道路改善工程的進度。記者林佳彣／攝影
宜蘭縣政府交通處長黃志良（左）向縣長林姿妙說明，宜蘭市南橋路道路改善工程的進度。記者林佳彣／攝影

宜蘭縣政府為維護用路人安全，持續改善縣內重點道路改善，目前推動的6案工程獲交通部補助逾4.7億元，加上地方自籌款共6.2億多元。其中，宜蘭市南橋路道路改善工程去年開工，汰換老舊電線、纜線地下化等，以提升抗災能力與城市景觀優化。宜蘭縣長林姿妙今天前往視察，要求今年7月如期如質完工。

縣府交通處長說明，6案道路改善工程總經費約6億2517萬元，包含中央補助4億7798億元、地方自籌1億4719億元。宜蘭市宜16線（南橋路）、三星鄉宜47線（健富路二段）已開工施作，今年將陸續進行壯圍鄉宜18線拓寬工程、頭城鎮宜1線、蘇澳鎮宜58線，還有橫跨員山、三星、冬山、羅東的宜61線和宜26線總長7公里的改善工程。

宜16線公路系統的宜蘭市南橋路，其道路兩側的區域排水、農田排水系統近年陸續整建完成。縣府去年再獲中央補助及自籌款，總經費共4749萬元，該道路改善總長度約1.2公里，工程已於去年10月開始，預計今年7月完工。

宜蘭市南橋路道路改善工程整合台水老舊管線汰換、孔蓋下地，以及台電纜線地下化等。交通處長黃志良表示，台電下周將進場施作，整個管線作業預計5月完成，後續再進行LED路燈、護欄設置等；該工程完成後，將可提升宜蘭市的抗災能力、城市景觀優化。

宜蘭市南橋路道路改善工程整合台水老舊管線汰換、孔蓋下地，以及台電纜線地下化等。記者林佳彣／攝影
宜蘭市南橋路道路改善工程整合台水老舊管線汰換、孔蓋下地，以及台電纜線地下化等。記者林佳彣／攝影
宜蘭市南橋路道路改善工程整合台電纜線地下化等，也會在全段設置LED路燈，以提升夜間照明。記者林佳彣／攝影
宜蘭市南橋路道路改善工程整合台電纜線地下化等，也會在全段設置LED路燈，以提升夜間照明。記者林佳彣／攝影
宜蘭縣長林姿妙今天前往宜蘭市南橋路，視察道路改善工程。記者林佳彣／攝影
宜蘭縣長林姿妙今天前往宜蘭市南橋路，視察道路改善工程。記者林佳彣／攝影

宜蘭 台電 林姿妙

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