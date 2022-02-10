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等了14年 台東可望再次舉辦中華職棒賽事！
台東縣府向中央爭取1.12億元經費整建縣立棒球場軟硬體設施，於去年完工，日前中華職棒中信兄弟隊派員現勘場地，經評估可望在今年5月以後安排台東賽事，這也是繼2008年後，睽違14年再次於台東舉辦職棒比賽。消息傳出令鄉親相當期待。
縣府表示，中信兄弟安排今年的主場賽事，計畫將台東棒球場納入其中的主場賽事之一，這對台東棒球運動來說是一大福音，也證明縣立棒球場經過整修後，獲得中職球隊的肯定，未來，除有中職賽事進行，也將爭取國際隊伍作移訓基地，帶動棒球產業。
台東縣是具5級棒球體制的縣市，縣內棒球場設施林立，但最主要的縣立棒球場歷經尼伯特颱風吹損及設備老舊，縣長饒慶鈴上任後，即向中央爭取經費來整修提升棒球環境，獲體育署1.12億元補助，並於前年開始動工整修，去年完工驗收。
棒球場整修包括紅土區、草皮區全面翻新，室內規畫全新球員休息室、淋浴空間、健身房、水療室、餐廳等，以及夜間照明設施，符合國際和職棒標準。本月7日中信兄弟隊派員現勘場地，初步評估可以進行職棒比賽。這也是睽違14年後，台東再次可辦理職棒賽事。
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