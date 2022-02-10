基隆市公車APP不準？民抱怨到站時間有落差市府將修正

近日有乘客反映，二信循環站公車顯示系統從過年前到現在，公車到達時間不準確，多次打1999反映，得到回應都是系統正在轉換中，不知何時會改善。市議員張秉鈞說，新建置APP顯示時間跟實際到站時間不同。市公車處表示，已通知廠商修改，把去程與回程設為「連續性」的預估到站時間，即可解決。

有乘客反映，二信循環站公車顯示系統從過年前到現在，公車到達時間不準確，多次打1999反映，得到回應都是系統正在轉換中，不知何時會改善。

還有乘客說，402堵南里的公車難等，明明百福、六堵、七堵的人口那麼多，他等了40幾分鐘，一班車都沒有。有一天他從1點15等到2點車才來。期間有重新下載公車APP看是否發車，但到1點55分公車APP還是沒有顯示發車，然後2點車來了。

張秉鈞接獲多位民眾反映，基隆市公車APP時常跳班、延誤，為了保障交通權益，他多次反應要求需改善。基隆市公車處2月7日公布市公車動態網址及APP異動，但新APP市民仍抱怨聲連連。

張秉鈞表示，基隆市公車智聯網計畫為交通部補助，但APP顯示的公車資訊有必要進行修正改進更簡單明瞭地使用。乘客無法掌握到站確實時間，容易發生久候不到、難等或班次擁擠等狀況。要求公車處重視市民交通權益，精準的時間進行發車及到站，讓公車服務品質更可靠。

以103八斗子經祥豐街（經海科館）為例，去程站牌有顯示，回程就完全沒有資料，候車APP去程跟回程要連結在一起，並提供該站牌下一班候車的時間點，民眾才會清楚明瞭。

公車處長陳新埤說，舊有APP系統是因民眾反映不準，去年6月向交通部申請經建建置新系統，導入交通部公路總局全國性的系統，預估到站時間是準確的，目前正在轉換作業中，上市府公車處及公路總局網站都可下載，舊系統已停用，新系統已更新，但其他介接平台陸續更新轉換中。