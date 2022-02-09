住宿式服務機構入住專案補助 3月1日截止申請

為照顧入住長照機構使用者及照顧者，中央最高補助6萬元，花蓮109年度共計234戶家庭受惠，總補助金額高達1334萬6700元。花蓮縣衛生局提醒，110年度使用住宿式服務機構，入住天數累計滿90天以上者，符合資格者補助，申請最後截止日為3月1日，請鄉親把握機會，別讓權益受損。

衛生局長朱家祥表示，隨著人口高齡化，失能、失智人口增加，長期照顧需求漸重，為保障長照機構使用者權益，並減輕照顧者負擔，配合中央政策，積極推動入住機構使用者家庭予以專案補助，110年度開放申請中。

朱家祥指出，申請補助應同時符合下列3項條件，使用機構者入住依法設立各類住宿式服務機構，例如一般護理之家、精神護理之家、老人福利機構（除安養床外）、身心障礙福利機構等。實際入住機構天數累計達90天以上，但保留床位期間、機構喘息服務（領有長期照顧給付及支付補助）期間、出入機構者，時間不重複計算。

條件還有經機關核定，補助金額按綜合所得稅稅率，分別級距為0、5%、12%，採階梯性領取6萬元、5萬4000元及4萬5600元。

花蓮吉安鄉一位長期自費入住一般護理機構的吳奶奶說，感謝縣府的用心，領取到住宿式服務機構使用者專案補助，讓經濟負擔沉重的兒女們得以舒緩，也能安心繼續在住宿式機構安養晚年。

朱家祥提醒，本專案補助申請時間為1月1日至3月1日，符合申請資格者，請向去年底前最近一次入住機構提出申請，可洽詢1966服務專線，或至花蓮縣長期照顧管理中心網頁查詢。