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開春率縣府團隊拜天公 林姿妙盼選賢與能

聯合報 / 記者林佳彣／宜蘭即時報導
今天大年初九天公生，宜蘭縣長林姿妙率領副縣長林建榮（左二）、秘書長林茂盛（右），以及縣府21個局處一級主管，到草湖玉尊宮參拜。記者林佳彣／攝影
今天大年初九天公生，宜蘭縣長林姿妙率領副縣長林建榮（左二）、秘書長林茂盛（右），以及縣府21個局處一級主管，到草湖玉尊宮參拜。記者林佳彣／攝影

今天大年初九天公生，宜蘭縣長林姿妙率領縣府團隊，到草湖玉尊宮參拜，祈求縣內國泰民安、縣政順利推動等，也在場細數上任3年多的施政。被問及新年新希望，林姿妙表示，相信司法公平、公正、公開，期許年底是場公正選舉。

林姿妙今天依慣例率領副縣長林建榮、秘書長林茂盛，以及縣府21個局處一級主管到草湖玉尊宮參拜，隨後在場向民眾公開談話。她提到，3年前曾向天公拜託、懇求，希望高鐵延伸宜蘭，別讓縣內塞車如此嚴重，目前已敲定縣政中心以南350公尺處，是廣義的縣政中心，今天則是特別來還願。

不只重大交通建設，她希望天公保佑士農工商的發展，還有疫情趕快解除，縣民一同做好防疫工作，保護自己也保護別人，讓宜蘭縣能夠平安健康。

被問及是否祈求順利連任，林姿妙說，天公知道什麼人很打拚、很認真，相信天公會公正，年底選舉可以公正來選，並且選賢與能，選一個會做事、做對事，以及把宜蘭縣顧好的人。

林姿妙指出，縣府推動國中小免費營養午餐和學費的政策，沒有排擠到預算，而且長債預警值解除列管，可以說宜蘭縣今年的財政是好起來了。她希望年底選舉可以公正並選賢與能，強調自己會繼續打拚、往前走、做對的事。

林姿妙祈福參拜結束後，在場公開談話，細數上任3年多的施政。記者林佳彣／攝影
林姿妙祈福參拜結束後，在場公開談話，細數上任3年多的施政。記者林佳彣／攝影
宜蘭縣長林姿妙率領縣府團隊，向天公祈求縣內國泰民安、風調雨順。記者林佳彣／攝影
宜蘭縣長林姿妙率領縣府團隊，向天公祈求縣內國泰民安、風調雨順。記者林佳彣／攝影
林姿妙說，3年前曾向天公拜託、懇求，希望高鐵延伸宜蘭，別讓縣內塞車如此嚴重，目前已敲定縣政中心以南350公尺處，是廣義的縣政中心，今天特別來還願。記者林佳彣／攝影
林姿妙說，3年前曾向天公拜託、懇求，希望高鐵延伸宜蘭，別讓縣內塞車如此嚴重，目前已敲定縣政中心以南350公尺處，是廣義的縣政中心，今天特別來還願。記者林佳彣／攝影

高鐵延伸宜蘭 林姿妙

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