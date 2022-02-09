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提升兼任行政教師權益 台東取消不休假加班費限制

中央社 / 台東縣9日電

台東縣長饒慶鈴今天宣布，為提升行政人員權益及福祉，台東縣今年起取消兼任行政教師不休假加班費限制，將比照公務人員請領完整的不休假加班費。

台東縣政府教育處今天舉辦110學年度第2學期國民中小學校長會議，饒慶鈴出席感謝校長們在教育工作的付出，並宣布111年起兼任行政教師不休假加班費，可比照公務人員請領，不僅照顧教師權益，也盼提高兼任行政意願，讓教師成為學校推動校務的左右手。

饒慶鈴說，隨著教育生態環境改變，教師兼任行政意願日漸低落，學校面臨兼行政教師難覓的困境，縣政府考量學校行政是校務運作的基石，應提升行政人員權益及福祉，以激勵行政人員士氣。

因此將修訂法規，從今年開始讓兼行政教師不休假加班費請領不再受到原規定，主任至多6日、組長至多4日的限制，比照機關公務人員可領取完整的不休假加班費，希望激勵兼任行政教師士氣，推動校務順利運行。

會議中，也邀請知名金鐘獎行腳類節目主持人廖科溢，以專題講座「雲端生活的嚮往」暢談各地旅行登山經驗及對大自然的美好體驗，呼應台東縣政府推動面山親海教育精神，由體驗活動自我探索，培養學子品格素養與風險評估能力的核心願景。

加班費 台東 饒慶鈴

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