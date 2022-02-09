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亞泥提花蓮礦區回饋機制 部落12日諮商同意投票

中央社 / 花蓮縣9日電

花蓮秀林鄉玻士岸部落將於12日舉行諮商同意投票，引起部分居民反彈。玻士岸部落會議主席張文盛今天表示，僅針對亞泥公司提出「10+11」項回饋機制投票，不涉及礦權展延。

亞洲水泥公司新城山礦區鄰近玻士岸部落，因涉及土地返還計畫、地質安全等爭議，長年大小抗爭不斷，地方居民意見兩極，亞泥2020年依原住民基本法第21條，透過諮商程序，與玻士岸部落族人共同協商。

雙方在諮商程序期間，部落向亞泥提出30項條件，經亞泥盤點後，排除非權責內容，連同原有的10項回饋機制，再新增11項，「10+11」項回饋機制去年底向秀林鄉公所申請召集部落會議，執行諮商同意投票。

張文盛今天接受媒體聯訪指出，玻士岸部落是德卡倫、大同、大禮、中富世、落支煙、可樂等6個既有小部落組成，部落會議收到公所來文後，經各部落幹部出席、討論後，決議於12日針對亞泥「10+11」項回饋機制進行諮商同意投票。

張文盛指出，玻士岸部落具投票權共555戶，只要1/2人出席，出席人數1/2同意就通過，未來若礦業法修定，礦權展延須經部落會議同意，也會召集行使諮商同意權。

玻士岸部落部分族人認為諮商同意權過程倉促、資訊不完整，昨天起接連至行政院、秀林鄉公所陳情，要求在真相調查、土地返還計畫及地質安全等資訊揭露前，暫緩投票。

經濟部核准亞泥新城山礦區礦業權展延20年，居民不服興訟，一審法院認定未踐行原住民族基本法諮商同意參與程序，撤銷礦權展延處分；雖然亞泥曾提上訴，但2021年9月二審判決確定撤銷展延案。但因礦業法未修法，亞泥敗訴後，礦業權回到「提出展延申請中」，採礦權者在申請礦業權展限期間仍能繼續採礦。

投票 原住民 礦業法

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