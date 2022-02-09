快訊

冬奧／粉絲找害羽生結弦「卡洞」元兇 俄國選手收死亡威脅

八斗子福清宮擲出立筊 信眾嘖嘖稱奇

中央社 / 基隆市9日電

春節連假最後一天有信眾到基隆市八斗子福清宮參拜，擲了2次聖筊後，第3次擲出立筊，廟方人員表示，這是20、30年來第2次出現立筊，前來祈願的民眾也嘖嘖稱奇。

福清宮主任委員特助沈博廷今天向中央社記者表示，年約30歲許姓男子6日中午12時許前來廟裡跪拜擲筊，祈求事業順利，根據福清宮習俗要擲出3個聖筊才算數，許男陸續擲出2個聖筊後，第3次擲出立筊，當下有點愣住。

沈博廷指出，許男便向廟方人員尋求協助，經廟方人員說明，得知是大吉徵兆「比好還要更好」。據他瞭解，家住八斗子經商的的許男是福清宮虔誠信徒，先前經擲筊獲得准允後，也將福清宮神尊恭迎回家供奉。

廟方人員見狀先以金紙將立筊四周圍住，再用玻璃框罩住立筊，7日台灣發生有感地震，立筊仍文風不動。廟方人員表示，印象中這是第2次擲出立筊，上次擲出立筊已是在20、30年前，前來參拜的信眾也直呼「好神奇」，感到不可思議。

福清宮主祀福德正神，根據廟方記載，福清宮原名為福德宮，興建於1622年，至今已有400年歷史，清朝於1875年派技師到台灣北部探勘煤源，並選定八斗子即砂子園南側為官方煤場，隔年興建4口直立煤井，現稱清國井遺跡。

相傳清國井雖煤質優良，但因氣候不佳，採礦工人難以適應，人員損傷嚴重，官員到廟宇參拜後，果然採礦順利，皇帝為感念神明庇佑指示修建，竣工後立詔聖旨，敕封福清宮主神為宰相，因而土地公頭戴不是員外帽，而是官帽。

基隆 連假 土地公

延伸閱讀

當年女兒命案1枚指紋揪凶 吳振吉布袋戲謝土地公紅眼眶

20年前說中吳振吉女兒命案破案 土地公廟立筊信眾稱奇

桃園壽山巖觀音寺早新港奉天宮抽國運籤 都抽中這支

蔡其昌松竹寺發小紅包被控「防疫雙標」？蔡辦：誤會一場

相關新聞

蛋荒！清水地熱雞蛋銷量增1成 除了煮還被遊客加購帶走

宜蘭縣清水地熱遊憩區是熱門旅遊夯點，豐富的地熱資源不只可泡腳，也能煮玉米、溫泉蛋等食材，去年底開始還多了泡湯新選擇。儘管...

住宿式服務機構入住專案補助 3月1日截止申請

為照顧入住長照機構使用者及照顧者，中央最高補助6萬元，花蓮109年度共計234戶家庭受惠，總補助金額高達1334萬670...

開春率縣府團隊拜天公 林姿妙盼選賢與能

今天大年初九天公生，宜蘭縣長林姿妙率領縣府團隊，到草湖玉尊宮參拜，祈求縣內國泰民安、縣政順利推動等，也在場細數上任3年多...

影／小提燈逐年貴 基隆這里長堅持連續送25年

基隆市中正區正砂里長俞明發當里長28年，他已連續24年在元宵節發放小提燈，今年第25年，里辦內每年一種生肖，一字排開很有...

羅東慶元宵推線上猜燈謎 抽限量百份可愛虎燈籠

春節9天連假甫落幕，農曆新年尾聲的元宵節俗稱小過年。宜蘭羅東鎮公所今年應景推出2款燈籠「吉祥發財虎」、「花布發財虎」，2...

20年前說中吳振吉女兒命案破案 土地公廟立筊信眾稱奇

基隆市八斗子知名的土地公廟「福清宮」在大年初六時，有信眾求籤，擲了2個聖筊後，第三次擲出立筊，廟方人員說，擲出立筊是吉兆...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。