八斗子福清宮擲出立筊 信眾嘖嘖稱奇

春節連假最後一天有信眾到基隆市八斗子福清宮參拜，擲了2次聖筊後，第3次擲出立筊，廟方人員表示，這是20、30年來第2次出現立筊，前來祈願的民眾也嘖嘖稱奇。

福清宮主任委員特助沈博廷今天向中央社記者表示，年約30歲許姓男子6日中午12時許前來廟裡跪拜擲筊，祈求事業順利，根據福清宮習俗要擲出3個聖筊才算數，許男陸續擲出2個聖筊後，第3次擲出立筊，當下有點愣住。

沈博廷指出，許男便向廟方人員尋求協助，經廟方人員說明，得知是大吉徵兆「比好還要更好」。據他瞭解，家住八斗子經商的的許男是福清宮虔誠信徒，先前經擲筊獲得准允後，也將福清宮神尊恭迎回家供奉。

廟方人員見狀先以金紙將立筊四周圍住，再用玻璃框罩住立筊，7日台灣發生有感地震，立筊仍文風不動。廟方人員表示，印象中這是第2次擲出立筊，上次擲出立筊已是在20、30年前，前來參拜的信眾也直呼「好神奇」，感到不可思議。

福清宮主祀福德正神，根據廟方記載，福清宮原名為福德宮，興建於1622年，至今已有400年歷史，清朝於1875年派技師到台灣北部探勘煤源，並選定八斗子即砂子園南側為官方煤場，隔年興建4口直立煤井，現稱清國井遺跡。

相傳清國井雖煤質優良，但因氣候不佳，採礦工人難以適應，人員損傷嚴重，官員到廟宇參拜後，果然採礦順利，皇帝為感念神明庇佑指示修建，竣工後立詔聖旨，敕封福清宮主神為宰相，因而土地公頭戴不是員外帽，而是官帽。