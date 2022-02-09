20年前說中吳振吉女兒命案破案 土地公廟立筊信眾稱奇

基隆市八斗子知名的土地公廟「福清宮」在大年初六時，有信眾求籤，擲了2個聖筊後，第三次擲出立筊，廟方人員說，擲出立筊是吉兆，代表所求願望都會實現，廟方用金紙將立筊圍住，再用玻璃框罩起來，距上次擲出立筊已有20多年，讓前來參拜的民眾也都嘖嘖稱奇。

廟方人員今天說，在大年初六2月6日中午12點多，有一名男子來跪拜土地公求籤，先是擲了2個聖筊後，第三次擲出時擲出的筊「立」了起來，讓他很驚喜，起身告知廟方人員，廟方人員告知這是吉兆，向土地公祈求願望都會實現。

20多年前慘遭喪女之痛的基隆市警察局前局長吳振吉，認為女兒命案得以偵破是被福清宮的土地公說中，2002年，吳振吉的女兒命案偵破，他曾在福清宮一連請布袋戲轉連演3天布袋戲還願，並送土地公一塊金牌，了結他8年多的一樁心願。

2001年時吳振吉剛到任基隆市警局時，某天晚上到八斗子查勤，途經福清宮發現此廟自明朝至今，清朝時道光皇帝母親來台巡察國營煤礦局時生病，到此祈求安康，後來果真康復。當下吳振吉合什說出大女兒遇害經過，擲筊問土地公，獲指示在他局長任內會破案。