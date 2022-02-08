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基隆關統計去年績效 進口關稅737億元占全國關稅55%
財政部基隆關今天公布去年執行進出口貨物通關等業務績效，進口關稅收入約737億元，占全國關稅總收入55%。全年緝獲走私案1549件，裁處沒入私貨價值逾7億元，緝獲毒品約175公斤。
基隆關表示，關務人員肩負進出口貨物通關、稅費稽徵、查緝走私等重要任務，全年無休守護國家大門，去年各項業務推展順暢，整體績效表現亮麗。
通關徵稅部分，基隆關去年處理進出口報單逾1211萬份，其中快遞貨物約1038萬份，占全部報單量85.71%，相較前一年度成長超過356萬份。
基隆關去年各項稅收合計逾2371億元，其中進口關稅收入約737億元，占全國關稅總收入55%，與前一年相較增加約59億元，成長8.68％。
查緝走私部分，去年緝獲走私案件計1549件，裁處沒入私貨價值逾7億元，緝獲毒品約175公斤，另查獲中國大陸香菇約3482公斤、豬肉製品約69公斤，績效卓著。
基隆關表示，關務績效來自全體同仁努力、夥伴機關協助、相關業者充分配合。未來將持續努力提升稽徵效能，確保貨物便捷通關，協助維護邊境安全，促進國家財政及經貿永續發展。
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