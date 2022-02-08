花蓮市公所慶元宵 11日邀親子體驗客家古文化

聯合報 / 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮市公所與遠東百貨花蓮店為歡慶元宵佳節，舉辦「迎古事･慶元宵」活動，將於2月11日至13日登場。記者王思慧／攝影
花蓮市公所與遠東百貨花蓮店為歡慶元宵佳節，舉辦「迎古事･慶元宵」活動，將於2月11日至13日登場。記者王思慧／攝影

花蓮市公所與遠東百貨花蓮店為歡慶元宵佳節，舉辦「迎古事･慶元宵」活動，將於2月11日至13日登場。市長魏嘉賢今天在記者會上，特別裝扮成「魁星」，是主宰文運的神明，執筆為大家祈福，期盼藉由結合元宵節與客家文化，達到親子寓教於樂的效果，體驗傳統節日的樂趣。

花蓮市公所今天在遠百花蓮店舉行記者會，除了魏嘉賢穿起古裝外，市民代表會副主席李振瑋扮成唐三藏、代表謝豪杰化身為孫悟空、代表江如玲變成花木蘭、代表韓林梅則打扮成何仙姑等，古代名人們齊聚一堂，為現場增添不少笑聲與趣味。

市公所指出，今年的「迎古事･慶元宵」活動，於2月11日晚上7點在遠東百貨和平廣場登場，現場有八斗喜說演班朱德剛老師的相聲演曲、客家燈謎搶答、客家傳統舞蹈表演以及發送燈籠，現場同時辦理「寶貝闖關趣」活動，小朋友們扮演各類古裝人物，由大人扛著出列巡遊，趣味十足。

魏嘉賢表示，元宵節吃元宵、提燈籠是世代相沿的習俗，透過活動的辦理，可讓孩童瞭解節慶的意義與氛圍，體驗元宵節的樂趣。感謝市代會對市公所各項活動的支持，還有遠百及攤商的熱情參與，推廣花蓮市的客家觀光，市公所未來也會辦理各項活動，帶動地方觀光發展。

遠百花蓮店副店長仲丹瑤說，很開心和市公所一同舉辦元宵節的活動，希望透過與公部門的合作延續傳統，也讓地方經濟虎虎生風。

另外，從2月11日起至13日下午2點到晚上9點，有客家攤商小市集，包括客家飾品、美食、手作DIY、音樂創作等25個商家，歡度元宵佳節。

花蓮市長魏嘉賢（右5）與其他代表們穿起古裝，向大家拜年。記者王思慧／攝影
花蓮市長魏嘉賢（右5）與其他代表們穿起古裝，向大家拜年。記者王思慧／攝影
花蓮市長魏嘉賢（前排左1）今天裝扮成「魁星」，與代表會主席蘇美珠（前排左2）、扮成唐三藏的代表會副主席李振瑋（前排左3）、化身為孫悟空代表謝豪杰（前排左4）等人同樂。記者王思慧／攝影
花蓮市長魏嘉賢（前排左1）今天裝扮成「魁星」，與代表會主席蘇美珠（前排左2）、扮成唐三藏的代表會副主席李振瑋（前排左3）、化身為孫悟空代表謝豪杰（前排左4）等人同樂。記者王思慧／攝影

花蓮 元宵節 魏嘉賢

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