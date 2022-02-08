花蓮市公所慶元宵 11日邀親子體驗客家古文化

花蓮市公所與遠東百貨花蓮店為歡慶元宵佳節，舉辦「迎古事･慶元宵」活動，將於2月11日至13日登場。市長魏嘉賢今天在記者會上，特別裝扮成「魁星」，是主宰文運的神明，執筆為大家祈福，期盼藉由結合元宵節與客家文化，達到親子寓教於樂的效果，體驗傳統節日的樂趣。

花蓮市公所今天在遠百花蓮店舉行記者會，除了魏嘉賢穿起古裝外，市民代表會副主席李振瑋扮成唐三藏、代表謝豪杰化身為孫悟空、代表江如玲變成花木蘭、代表韓林梅則打扮成何仙姑等，古代名人們齊聚一堂，為現場增添不少笑聲與趣味。

市公所指出，今年的「迎古事･慶元宵」活動，於2月11日晚上7點在遠東百貨和平廣場登場，現場有八斗喜說演班朱德剛老師的相聲演曲、客家燈謎搶答、客家傳統舞蹈表演以及發送燈籠，現場同時辦理「寶貝闖關趣」活動，小朋友們扮演各類古裝人物，由大人扛著出列巡遊，趣味十足。

魏嘉賢表示，元宵節吃元宵、提燈籠是世代相沿的習俗，透過活動的辦理，可讓孩童瞭解節慶的意義與氛圍，體驗元宵節的樂趣。感謝市代會對市公所各項活動的支持，還有遠百及攤商的熱情參與，推廣花蓮市的客家觀光，市公所未來也會辦理各項活動，帶動地方觀光發展。

遠百花蓮店副店長仲丹瑤說，很開心和市公所一同舉辦元宵節的活動，希望透過與公部門的合作延續傳統，也讓地方經濟虎虎生風。