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宜蘭三星上將梨穗遇低溫 整體損害率已超過4成
宜蘭三星上將梨遠近馳名，其口感佳、汁多且甜度高，備受消費者青睞，更是當地高經濟作物。三星梨農去年底陸續進行嫁接，然而受近期低溫影響，不少梨穗損傷，整體損害率粗估已逾4成。縣長林姿妙今天會同農糧署東區分署、花蓮區農業改良場等單位到產區勘災，若損害率符合救助標準，每公頃可獲6萬元現金救助。
宜蘭縣高接梨栽種面積有58.67公頃，年產值達1至1.5億元，以三星和冬山為主要產地。三星上將梨占地43公頃，有豐水、黃金等品系，然而1月中旬以來接連幾波低溫影響，使得正值開花著果的梨穗出現褐化、萎凋等受損情況，整體損害率超過4成，有些果園更達6成以上。
梨農唐文玲表示，6分地的果園裡，嫁接豐水、黃金各半，今年遇到低溫，兩品系分別受損6成、7成。她無奈地說，今年肥料等成本漲價，損害的梨穗若重新嫁接，得再花費30萬元。
縣府與農糧署東區分署、花蓮區農業改良場組成勘災小組，將視實際受損情形，依農委會農業天然災害現金救助申請程序處理。縣府農業處表示，富邦產物保險股份有限公司開辦梨農作物保險（政府災助連結型），當中央救助啟動時，已投保的農友可獲得理賠。
花蓮區農業改良場蘭陽分場長潘昶儒指出，梨穗嫁接後，從花苞萌芽到開花授粉期間，對於低溫最為敏感，尤其是12度C以下就可能造成損害；今年1月中下旬就出現12度C，甚至還有10度C低溫。
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